Tarczyński sprowadził na Polskę gniew Irańczyków. Wszystko przez prowokację

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński zamieścił na platformie X serię nagrań przedstawiających żołnierzy amerykańskich Sił Powietrznych. Materiały opatrzył wpisami "Dzień dobry, drogi Iranie" oraz "FAFO Iran", czyli wulgarnym skrótem oznaczającym w łagodnym tłumaczeniu: "zrób coś głupiego i licz się z konsekwencjami". Na filmach widać tańczących żołnierzy, popisy akrobatyczne i gesty zwycięstwa. Wpis Tarczyńskiego szybko wywołał reakcje na profilach związanych z irańską i antyamerykańską narracją.

Dominik Tarczyński sprowokował Iran

Publikacja europosła PiS została odebrana przez część internautów jako pogardliwa wobec Irańczyków. Szczególnie mocno zareagowały konta komentujące wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Przedstawiciele proirańskiej grupy Meshkat, zajmującej się śledzeniem wojny w regionie, odpowiedzieli ostrym wpisem. "Nie jesteś poza zasięgiem. Uważaj na język, bo inaczej my wam powiemy: dzień dobry, droga Polsko" – napisano.

Ostra reakcja irańskich profili na wpis Tarczyńskiego

Do sprawy odniósł się także Iraj Azarfaza, profesor Uniwersytetu w Isfahanie. Stwierdził, że jest "głęboko rozczarowany", widząc – jak to ujął – wplątywanie Polski w "bagno amerykańskiej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi".

Azarfaza zarzucił Tarczyńskiemu również braki w edukacji politycznej. Krytyczne komentarze pojawiły się też na profilu podającym się za Ambasadę Iranu w Tunezji. Profil ten od miesięcy nie pełni typowej funkcji informacyjnej, lecz publikuje treści o charakterze antyamerykańskim. W odpowiedzi na wpis Tarczyńskiego nakazano mu przypomnieć sobie tragiczną historię konfliktów wojennych Polski.

"Zanim pouczysz Iran, jednocześnie kibicując Trumpowi, przypomnij sobie własną historię" – napisano, cytując europosła PiS.

Autorzy wpisu wskazali, że w 1942 roku Iran przyjął ponad 116 tys. obywateli polskich. "Zanim ocenisz Iran, przypomnij sobie, kto wsparł twój naród, gdy najbardziej tego potrzebował. Historia nie powinna być tak łatwo zapominana" – dodano.

Na razie Dominik Tarczyński nie odniósł się szerzej do zarzutów formułowanych przez irańskie i proirańskie profile.

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