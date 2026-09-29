Zaskakujący scenariusz dla TK. Poseł koalicji: „Będzie mnie to bardzo bolało”

Wokół Trybunału Konstytucyjnego narasta spór o to, jak doprowadzić do zakończenia obecnego kryzysu. Jednym z rozważanych scenariuszy jest użycie służb. Zakłada on m.in. zatrzymanie Bogdana Święczkowskiego na 48 godzin oraz wprowadzenie w asyście policji tych sędziów, których prezes TK nie dopuszcza do orzekania.

„Nie możemy wykluczyć tego, że prawo będziemy przywracać za pomocą służb, które są w państwie za to odpowiedzialne, żeby ten porządek utrzymać” — stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

– Uważam, że państwo powinno wykazać się sprawczością. Mamy sędziów, którzy kilka miesięcy temu zostali prawidłowo wybrani, a nie mogą orzekać. W związku z tym Trybunał nie może pełnić swojej konstytucyjnej roli. Trzeba zrobić wszystko, żeby tę sytuację zmienić. A w jaki sposób? To już rola organów państwa, przede wszystkim władzy wykonawczej — stwierdził na łamach „Faktu” Jarosław Łuczaj, rzecznik KRS.

Policja wkroczy do TK? Poseł Polski 2050 ostrzega

Taki scenariusz niepokoi Pawła Śliza z Polski 2050. Poseł, który wcześniej kierował klubem parlamentarnym tej partii, zwrócił uwagę na konsekwencje użycia policji w sporze dotyczącym organu konstytucyjnego.

— Będzie mnie to bardzo bolało, ponieważ my przez te trzy lata próbowaliśmy odbudować zaufanie obywateli do policji. Uważam, że do wymiaru sprawiedliwości władza nie powinna wchodzić, tak samo jak mnie bardzo boli to, że władza wykonawcza wkracza do władzy ustawodawczej i pan prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo będzie mnie bolało, jeżeli policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego — powiedział polityk w rozmowie z RMF FM.

Sondaż. Polacy o tzw. wariancie siłowym w TK

Pytanie o tzw. wariant siłowy postawiono również Polakom. W najnowszym badaniu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” 20,5 proc. ankietowanych zdecydowanie poparło scenariusz użycia służb. 14,3 proc. było mu zdecydowanie przeciwnych.

Największa grupa badanych nie zajęła jednak jednoznacznego stanowiska. Aż 38,1 proc. respondentów nie potrafiło powiedzieć, czy popiera taki wariant, czy go odrzuca.

W ankiecie znalazło się także pytanie dotyczące ewentualnego usunięcia Bogdana Święczkowskiego z funkcji przy pomocy służb. 36,2 proc. badanych uznało takie działanie za dopuszczalne. Przeciwnego zdania było 25,7 proc.

Podobny obraz wyłania się z sondażu SW Research dla „Wprost” z 17 września, w którym zadaliśmy dokładnie takie samo pytanie. 30,1 proc. ankietowanych uznało, że siłowe rozwiązanie byłoby dobre. Przeciwną opinię wyraziło 36,7 proc., a 33,2 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić takiego wariantu.

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