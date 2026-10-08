Po co Polakom Trybunał Konstytucyjny? Ta historia pokazuje to najlepiej
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Po co Polakom Trybunał Konstytucyjny? Ta historia pokazuje to najlepiej

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Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny Źródło: Shutterstock / Igor Piwowarczyk
Trybunał Konstytucyjny kojarzy się dzisiaj przede wszystkim z wielką polityką. Tymczasem jego sprawne działanie może mieć znaczenie w znacznie bardziej przyziemnych sprawach – także wtedy, gdy obywatel walczy o własne pieniądze.

Nie do wiary, że nawet pozornie najprostsze przepisy mogą budzić poważne wątpliwości konstytucyjne. Dotyczy to szczególnie regulacji podatkowych, których skutki odczuwają zwykli obywatele. Dobrym przykładem są przepisy dotyczące zwrotu kosztów postępowania po wygranej sprawie przed sądem administracyjnym.

Problem pozostaje praktycznie niezauważony, choć regulacje te funkcjonują od lat. To pokazuje, jak wiele wątpliwości konstytucyjnych może kryć się w przepisach stosowanych każdego dnia. Trybunał Konstytucyjny co do zasady nie bada ich jednak z własnej inicjatywy. Kontrola konstytucyjności musi zostać uruchomiona w przewidzianym prawem trybie – między innymi przez wniosek uprawnionego podmiotu, pytanie prawne sądu albo skargę konstytucyjną.

Jak dochodzi do uchwalania przepisów, które mogą naruszać konstytucyjne prawa obywateli, nawet jeżeli założymy dobrą wolę ustawodawcy?

Drogie prawo do sądu

Źródło: Wprost
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