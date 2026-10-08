Sejmowa komisja zdecydowała. Po uchwaleniu nowe przepisy dotkną m.in. sędziów TK

Nowelizacja opracowana przez ministerstwo sprawiedliwości (resort Waldemara Żurka) ma umożliwić sędziom, którzy ukończyli 65. rok życia, dalsze orzekanie.

To jednak nie jedyne, co znalazło się w treści rządowego projektu ustawy.

10 poprawek. Projekt, który dot. sędziów, uzyskał akceptację

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych trafiła pod analizę składu SPC – komisji, której przewodniczącym jest poseł Paweł Śliz (Polska 2050). W czwartek (8 października) parlamentarzyści zebrali się, by wyrazić swoje „za” lub „przeciw” wobec proponowanych zmian w przepisach.

Do projektu zgłoszono 10 poprawek – przyjęte zostały tylko te, które zaproponowali politycy Koalicji Obywatelskiej. W takim kształcie został zaakceptowany i trafi teraz do Sejmu – pod przyszłe głosowanie.

Nowelizacja ma związek z rosnącą liczbą sędziów, którzy przechodzą w stan spoczynku (takich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości będzie coraz więcej – zwracał uwagę resort Żurka). Nowe przepisy sprawią, że ci, którzy chcą dalej pełnić obowiązki zawodowe, będą mogli to robić.

Sędziowie i orzekanie po 65. roku życia

Wśród zmian zaproponowanych przez MS, jest m.in. uproszczenie procedury, bez której niemożliwe jest dziś dopuszczenie sędziów po 65. r.ż. do dalszego orzekania. W przyszłości, jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone, udziału w procesie nie będzie brała Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) – wystarczyła będzie sama deklaracja sędziego i zaświadczenie lekarskie, że może kontynuować pracę.

Co ciekawe, projekt MS zakłada, że sędzia, który chce dalej orzekać, będzie mógł decydować o tym, ile spraw będzie mu przydzielanych. Może wnioskować o zmniejszenie ich liczby o nawet 75 proc. (min. 25 proc. i nie więcej niż 75 proc.).

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