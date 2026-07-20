Szef MON na trudne czasy? Polacy ocenili Kosiniaka-Kamysza

Funkcja szefa MON w momencie, gdy za wschodnią granicą naszego kraju toczy się pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą, to z pewnością trudne zadanie. Misja ta została powierzona więc doświadczonemu politykowi, wicepremierowi, liderowi współtworzącego koalicję rządzącą PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz na czele resortu obrony stoi nieprzerwanie od 13 grudnia 2023 roku. Jak po tym czasie oceniają go Polacy?

Sondaż. Jak Polacy oceniają szefa MON?

Z badania UCE Research dla Onetu dowiadujemy się kilku rzeczy na temat postrzegania obecnego ministra obrony narodowej. Okazuje się, że „zdecydowanie dobrze” jego pracę w tym resorcie odbiera 14,6 proc. Polaków. Na pytanie „Jak ocenia Pan/Pani Władysława Kosiniaka-Kamysza w roli ministra obrony narodowej?”, odpowiedź „raczej dobrze” wybrało 24,9 proc. ankietowanych.

Zdecydowanie źle ocenia aktualnego szefa MON 16,4 proc. badanych, a „raczej źle” 11,7 proc. Uwagę zwraca też grupa, która nie potrafiła lub nie chciała wskazać żadnej z powyższych opcji. Aż 21 proc. pytanych odpowiadało, że nie ocenia tego polityka „ani dobrze, ani źle”. 11,5 proc. wybrało z kolei opcję „trudno powiedzieć / nie mam zadania”.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-17.07.2026 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla portalu Onet.pl na ogólnopolskiej próbie 1013 Polaków w wieku 18-80 lat.

Polska zorganizuje ćwiczenia z sojusznikami. Szef MON zadowolony

W ostatnim czasie minister obrony narodowej wyrażał publicznie zadowolenie z zaplanowanych w Polsce ćwiczeń z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii i innych sojuszników.

„Polska staje się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie” – ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał dokładny termin, kiedy zagraniczni żołnierze będą szkolić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. „We wrześniu, razem z naszymi żołnierzami, będą ćwiczyć wojska Francji i Wielkiej Brytanii oraz inne wojska sojusznicze. To pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji” – pisał.

„To także potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO – bezpieczeństwo Polski – jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników. Nasza pozycja w Sojuszu nigdy nie była tak silna!” – dodawał minister obrony narodowej we wpisie na platformie X.

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