Własna partia Morawieckiego? Sondaż pokazał ile wyborców powie jej „tak”

Uczestnicy badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostali zapytani, czy w wyborach do Sejmu zagłosowaliby na partię Mateusza Morawieckiego o nazwie „Rozwój Plus”. Poparcie dla takiego ugrupowania zadeklarowało łącznie 17,8 proc. respondentów. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 1,6 proc., natomiast „raczej tak” – 16,2 proc. badanych.

Przeciwko głosowaniu na formację byłego premiera opowiedziało się 67,8 proc. uczestników sondażu. Zdecydowaną odmowę zadeklarowało 55,1 proc. ankietowanych, a 12,7 proc. odpowiedziało „raczej nie”. Zdania w tej sprawie nie miało 14,4 proc. badanych.

Wyniku nie należy jednak utożsamiać ze standardowym badaniem preferencji partyjnych. Pytanie dotyczyło hipotetycznej formacji, a nie wyboru między wszystkimi ugrupowaniami.

Morawiecki może liczyć na wyborców PiS

Największy potencjał ewentualna partia Morawieckiego ma w elektoracie PiS. Zagłosowanie na nią zadeklarowało 45 proc. sympatyków ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego – 5 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 40 proc. „raczej tak”. Przeciw było 23 proc., natomiast aż 32 proc. nie potrafiło zająć stanowiska.

Wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej poparcie dla takiego projektu zadeklarowało 25 proc. ankietowanych. W elektoracie partii tworzących obóz rządzący było to zaledwie 4 proc.

Ultimatum w sprawie stowarzyszenia

Sondaż opublikowano w czasie narastających napięć wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Kierownictwo PiS zobowiązało swoich polityków do opuszczenia organizacji prowadzących działalność polityczną. Termin wyznaczono na 23 lipca, a niezastosowanie się do uchwały może uruchomić procedurę wykluczenia z partii.

Po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim Morawiecki zapewnił jednak o swojej lojalności. „Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z Prezesem” – napisał. Przekonywał również, że prawica powinna obecnie budować między sobą mosty, a nie mury.

Badanie przeprowadzono 16–17 lipca na grupie 1000 osób metodami CAWI i CATI.

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