Polska 2050 pod ścianą. Hołownia szuka partnera przed wyborami

Szymon Hołownia przejął kierowanie klubem parlamentarnym Polski 2050 po Pawle Ślizie. Zmiana nastąpiła w trudnym dla ugrupowania momencie. Partia notuje poparcie znacznie poniżej progu wyborczego, nieraz notując poniżej jednego proc. głosów, i szuka partnera, z którym mogłaby wystartować w 2027 roku.

Od stycznia Polską 2050 kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Niedługo później ugrupowanie opuściła grupa parlamentarzystów skupiona wokół Pauliny Hennig-Kloski, która rozpoczęła budowę odrębnego projektu. Powrót Hołowni do pierwszego szeregu ma być próbą ponownego połączenia podzielonego centrum.

Hołownia i Pełczyńska-Nałęcz skazani na współpracę?

Jak opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”, wybór Hołowni na przewodniczącego klubu był jednogłośny, ale nie oznacza to zakończenia wewnętrznych napięć. Pełczyńska-Nałęcz miała odbierać jego kandydaturę jako próbę podważenia jej przywództwa.

Politycy Polski 2050 przyznają jednak, że ugrupowanie może potrzebować ich obojga. Pełczyńska-Nałęcz ma sprawniej budować struktury, natomiast Hołownia utrzymuje lepsze relacje z liderami koalicji oraz ludowcami. Władysław Kosiniak-Kamysz po wyborze byłego marszałka Sejmu ocenił, że jego pozycja „bardzo się wzmocniła”.

Problemem pozostaje brak zaufania między liderami. Jeden z rozmówców gazety stwierdził, że oboje dysponują politycznym „przyciskiem nuklearnym”. Odejście Hołowni pozbawiłoby partię najbardziej rozpoznawalnej twarzy, natomiast rozstanie z Pełczyńską-Nałęcz mogłoby oznaczać utratę struktur.

Trzy scenariusze przed wyborami

Pierwszą możliwością jest odbudowa politycznego centrum, przypominającego dawną Trzecią Drogę. W takim porozumieniu miałyby się znaleźć Polska 2050, PSL oraz przynajmniej część środowiska Hennig-Kloski. Według ustaleń DGP poważne negocjacje mogłyby rozpocząć się wiosną, gdy kolejne sondaże pokażą rzeczywistą siłę potencjalnych partnerów.

Drugi wariant zakłada większy dystans wobec rządu i współpracę z partią Razem. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują na częściowe podobieństwo elektoratów. Taki zwrot mógłby jednak doprowadzić do następnego podziału Polski 2050, ponieważ część posłów prawdopodobnie wybrałaby współpracę z KO albo PSL.

Najmniej prawdopodobny jest samodzielny start. Politycy ugrupowania mają określać ten scenariusz jako „katastrofę”. We wrześniowych badaniach Polska 2050 uzyskiwała od 0,5 do 1,6 proc. poparcia, podczas gdy próg dla samodzielnego komitetu wynosi 5 proc. PSL osiągało od 2,5 do 4 proc., a CBOS dawał środowisku Hennig-Kloski zaledwie 0,1 proc.

Rozdrobnienie centrum byłoby problemem nie tylko dla Polski 2050. Kilka list walczących o przekroczenie progu mogłoby doprowadzić do zmarnowania części głosów całej koalicji rządzącej — przekonuje DGP.

Sondaże nie są też przychylne dla samego Hołowni. Opcji jego wejścia do rządu sprzeciwia się większość Polaków.

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