W rządzie zawrzało. „Nie chcę mieć nic wspólnego z taką koalicjantką”

Sejm nie zajął się w piątek 18 września trzecim czytaniem przepisów zaostrzających regulacje dotyczące alkoholu. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie w całym kraju zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6. Ograniczenie nie obejmowałoby m.in. lokali gastronomicznych i lotnisk.

Przepisy przewidują także całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych. Za złamanie nowych regulacji miałaby grozić grzywna od 30 tys. zł do miliona złotych albo kara ograniczenia wolności.

Czarzasty wycofał projekt ustawy. Wniosek złożyło PSL

Dcyzja o wycofaniu projektu została oficjalnie ogłoszona przez Włodzimierza Czarzastego. Marszałek Sejmu przekazał, że stało się to po uwzględnieniu opinii Konwentu Seniorów i na wniosek klubu PSL.

Według TVP Info ludowcy mieli mieć wątpliwości, czy projekt w obecnym kształcie uzyska poparcie. Wnioskodawczyni ustawy przekonywała jednak, że wcześniej podczas prac nad przepisami PSL nie zgłaszało sprzeciwu. Podczas drugiego czytania, gdy PSL zgłosiło nieuzgodnione wcześniej z innymi posłami i resortami poprawki dotyczące ochrony branży winiarskiej. Ich przyjęcie miałoby wiązać się z koniecznością unijnej notyfikacji, co mogłoby wydłużyć proces legislacyjny o co najmniej rok.

Pełczyńska-Nałęcz uderza w PSL. Padły mocne słowa

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie kryła oburzenia zaistniałą sytuacją. „Nad ustawą prace trwały przez kilka miesięcy. W efekcie projekt wyszedł z komisji sejmowej jednogłośnie. Totalna zgoda ponad podziałami. I nagle, kilka godzin przed głosowaniem, PSL »interweniuje« u Marszałka Czarzastego i ustawa znika z planu głosowań” – napisała polityczka Polski 2050.

Dodała, że „tysiące tragedii i miliardowe koszty społeczno-gospodarcze spowodowane nadużywaniem alkoholu idą w kąt”. „Oczekiwania społeczne (ponad 60 proc. Polaków jest za zakazem reklam alkoholu) nagle stają się nieważne. Bo jakieś lobby się »zaniepokoiło«. Oczekujemy, że ustawa wróci już na kolejnym Sejmie. I zostanie poddana pod głosowanie. Bez żadnych »lub czasopisma« – podkreśliła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zgrzyt w koalicji. Zgorzelski uderza w Pełczyńską-Nałęcz

Do sprawy odniósł się również Piotr Zgorzelski. W rozmowie z Polsat News wicemarszałek Sejmu nie szczędził gorzkich słów pod adresem szefowej Polski 2050.

– Nie chcę mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Pisząc takie głupoty szkodzi koalicji – mówił polityk PSL.

Zapytany o to, jaki cel chce osiągnąć ministra, odpowiedział, że nie zna jej intencji. – W co gra? Nie wiem. Kibicuję Szymonowi Hołowni. Został szefem klubu i mam nadzieję, że zostanie szefem partii. A do rządu niech skierują kogoś, kto będzie się identyfikował z koalicją rządzącą. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz siedzi w rządzie i nie ma dnia, żeby w ten rząd nie waliła. To się klei? – dopytywał Piotr Zgorzelski.

Polityk PSL zaznaczył przy tym, że oczekuje od Polski 2050 lojalności wobec pozostałych ugrupowań tworzących rząd. – Chciałbym, żeby Polska 2050, jak jest lojalnym sojusznikiem, to żeby nie waliła w ten rząd codziennie – dodał.

Dopytywany, czy nie obawia się, że Polska 2050 może opuścić koalicję rządzącą, wicemarszałek Sejmu zapewnił, że nie obawia się takiego scenariusza. – Nie boję się. Znam Szymona Hołownię, jest roztropnym, mądrym człowiekiem i będzie dobrze kierował Polską 2050 – ocenił.

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