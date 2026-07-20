Polacy ocenili polityków. Wyniki Tuska i Nawrockiego zaskakują

Z najnowszego badania CBOS wynika, że Karolowi Nawrockiemu ufa 53 proc. ankietowanych. Brak zaufania do prezydenta deklaruje 33 proc. respondentów, a 9 proc. pozostaje wobec niego obojętnych.

Nowy ranking zaufania. Karol Nawrocki umacnia pozycję,

CBOS zauważa, że notowania głowy państwa systematycznie się poprawiają. W porównaniu z czerwcowym badaniem odsetek osób deklarujących zaufanie do Karola Nawrockiego wzrósł o 2 pkt proc., natomiast poziom nieufności zmniejszył się o 1 pkt proc.

Na kolejnych miejscach rankingu znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski. Obaj wicepremierzy mogą liczyć na zaufanie 41 proc. respondentów.

Szefowi MON nie ufa 32 proc. badanych, a 16 proc. deklaruje wobec niego obojętność. W przypadku ministra spraw zagrancznych poziom nieufności wynosi 26 proc., natomiast 12 proc. ankietowanych nie ma wobec polityka jednoznacznego stosunku. W obu przypadkach CBOS odnotował pogorszenie notowań względem poprzedniego miesiąca.

W ścisłej czołówce zestawienia utrzymuje się także jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Zaufanie do wicemarszałka Sejmu deklaruje 38 proc. respondentów, podczas gdy 31 proc. wyraża wobec niego nieufność. W lipcu zarówno poziom zaufania, jak i nieufności wobec Bosaka zmniejszył się o 1 pkt proc.

Nowy sondaż CBOS. Tusk i Trzaskowski z wyraźnym spadkiem

Największe pogorszenie notowań dotyczy jednak Donalda Tuska oraz Rafała Trzaskowskiego. Zaufanie do szefa rządu spadło w ciągu miesiąca o 6 pkt proc. i wynosi obecnie 32 proc. Jednocześnie odsetek osób deklarujących brak zaufania wzrósł z 48 do 53 proc.

Podobny trend odnotowano w przypadku prezydenta Warszawy. Obecnie ufa mu 34 proc. ankietowanych, czyli o 6 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Nieufność wobec prezydenta stolicy deklaruje już 48 proc. respondentów – to wzrost o 5 pkt proc. Według CBOS pogorszenie ocen obu polityków może mieć związek z aferą dotyczącą Warszawskiego Szpitala Południowego.

Poprawę notowań zanotował natomiast Grzegorz Braun. Zaufanie do niego wzrosło o 4 pkt proc. i wynosi obecnie 25 proc. Jednocześnie o tyle samo spadł poziom deklarowanej nieufności, choć nadal pozostaje ona wysoka i sięga 51 proc.

Sondaż CBOS. Którym politykom ufają Polacy?

Jednym z nielicznych polityków, wobec których więcej osób deklaruje zaufanie niż nieufność, pozostaje Adrian Zandberg. Liderowi partii Razem ufa 32 proc. badanych, natomiast 26 proc. wyraża wobec niego brak zaufania. Taki sam poziom zaufania uzyskałSławomir Mentzen, jednak w jego przypadku nieufność jest wyraźnie wyższa i wynosi 40 proc.

Zaufanie do Mateusza Morawieckiego deklaruje 29 proc. respondentów, podczas gdy połowa badanych nie ufa byłemu premierowi. Jarosław Kaczyński może liczyć na zaufanie 27 proc. ankietowanych. Choć odsetek osób nieufających liderowi PiS spadł do 54 proc., nadal pozostaje on politykiem budzącym największą nieufność spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu.

W sondażu uwzględniono również ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Zaufanie do niego deklaruje 26 proc. respondentów, a 28 proc. wyraża brak zaufania. Jednocześnie niemal co trzeci ankietowany przyznał, że nie zna ministra, co – zdaniem CBOS – świadczy o jego wciąż stosunkowo niewielkiej rozpoznawalności w skali kraju.

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