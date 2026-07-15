Najnowszy sondaż partyjny. Uwagę zwraca wzrost dwóch partii

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, ale jej przewaga nad PiS nie jest przytłaczająca. Największe poruszenie wywołują jednak wyniki ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej. Konfederacja wyraźnie zyskała, a Konfederacja Korony Polskiej utrzymuje poparcie na poziomie ponad 10 proc.

Nowy sondaż partyjny. KO prowadzi, PiS na drugim miejscu

Na Koalicję Obywatelską chce głosować 28,6 proc. badanych. To oznacza spadek o 1,1 pkt proc. względem poprzedniego badania. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23 proc., również niższym o 1,1 pkt proc.

Choć KO zachowuje pozycję lidera, oba największe ugrupowania tracą część poparcia. To otwiera przestrzeń dla mniejszych partii, które w tym badaniu wyraźnie próbują wykorzystać polityczne przesunięcia.

Konfederacja notuje mocny wzrost

Największy skok w sondażu zanotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na ugrupowanie chce głosować 15,7 proc. respondentów, co oznacza wzrost aż o 3,5 pkt proc.

Jeszcze mocniej wybrzmiewa wynik Konfederacji Korony Polskiej, która może liczyć na 10,2 proc. poparcia. To oznacza, że oba ugrupowania z tego samego szeroko rozumianego obozu ideowego osiągają łącznie bardzo wyraźną pozycję w badaniu.

Kto jeszcze wchodzi do Sejmu?

Z sondażu wynika, że próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze tylko dwa ugrupowania. Nowa Lewica uzyskała 7,5 proc., a PSL – 5,2 proc. Obie partie poprawiły swoje wyniki, ale wciąż pozostają daleko za czołówką.

Poza Sejmem znalazłyby się natomiast Partia Razem z wynikiem 4 proc. oraz Polska 2050, na którą chce głosować zaledwie 0,6 proc. badanych. Nowa formacja Unia Centrum nie została jeszcze uwzględniona w badaniu. W sondażu widać też spadek liczby osób niezdecydowanych. Ich odsetek zmniejszył się z 7,8 proc. do 5,2 proc. To może oznaczać, że polityczne sympatie zaczynają się wyraźniej krystalizować.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 10-12 lipca 2026 roku metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

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