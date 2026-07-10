Nowy sondaż wyborczy. Takiego układu sił nie było od miesięcy

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje wyraźne osłabienie poparcia dla dwóch największych ugrupowań politycznych. Największy spadek zanotowała Koalicja Obywatelska, która od kilku tygodni mierzy się z politycznymi konsekwencjami afery dotyczącej wynagrodzeń lekarzy w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Straty odnotowało jednak również Prawo i Sprawiedliwość, co sugeruje, że partii Jarosława Kaczyńskiego nie udało się wykorzystać problemów rządu do wyraźnego odbicia w sondażach.

Nowy sondaż. Spadek poparcia dla KO i PiS

Według CBOS Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na 25,1 proc. poparcia. Oznacza to spadek o 3,4 punktu procentowego względem czerwca. W porównaniu z kwietniem ugrupowanie straciło już niemal siedem punktów procentowych. PiS uzyskał 19,1 proc. wskazań, co również oznacza pogorszenie wyniku – o trzy punkty procentowe w ciągu miesiąca.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem wynoszącym 15,2 proc. To jeden z najlepszych rezultatów ugrupowania w tym roku. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej osiągnęła 8,2 proc. Gdyby zsumować poparcie obu formacji, uzyskałyby one wynik wyższy niż PiS. Łączne notowania ugrupowań prawicowych wskazują również, że potencjalna współpraca PiS z obiema Konfederacjami dawałaby większość parlamentarną.

Na granicy progu wyborczego znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 5,3 proc. Do Sejmu nie weszłyby natomiast Razem (4,1 proc.), PSL (3,6 proc.), Polska 2050 (1,1 proc.) oraz debiutujące w badaniu Centrum Polska (0,1 proc.).

Nowy sondaż. Duży odsetek niezdecydowanych

CBOS zwraca uwagę na wysoki odsetek niezdecydowanych wyborców, który wynosi obecnie 15,7 proc. „Zauważmy jeszcze, że odsetek niezdecydowanych wyborców utrzymuje się obecnie na relatywnie wysokim poziomie i jest wyższy niż liczba osób popierających trzecie z najpopularniejszych ugrupowań na naszej liście” – podkreśla CBOS.

Z sondażu wynika, że gdyby osoby niezdecydowane wskazały swojego faworyta, najwięcej zyskałyby Koalicja Obywatelska (29,9 proc.), Prawo i Sprawiedliwość (23,6 proc.) oraz Konfederacja (18,7 proc.). W Sejmie znalazłaby się także partia Grzegorza Brauna (9,6 proc.) oraz Lewica (6,2 proc.).

Sondaż CBOS z 6–8 lipca 2026 r., próba 1001 dorosłych Polaków, metoda mieszana (CATI – 80 proc., CAWI – 20 proc.

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