Tym partiom Polacy zarzucają największe manipulacje. Sondaż dla „Wprost”

Agencja SW Research przeprowadziła sondaż na zlecenie „Wprost”, w którym zapytano badanych, które ze wskazanych ugrupowań politycznych, najczęściej opiera swój przekaz na dezinformacji, z zamiarem celowego wprowadzenia w błąd potencjalnych wyborców.

Która polska partia najczęściej opiera przekaz na dezinformacji? Sondaż dla „Wprost”

Najwięcej badanych, bo 27,5 proc. wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, uzyskując 24 proc. głosów. Trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9 proc. Zaraz za nią znalazła się Konfederacja – wskazało ją 6,3 proc. osób. Znacznie mniej, bo 2,8 respondentów, wybrało Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,4 proc. oraz Polskę 2050 – 2,2 proc.

12,3 proc. respondentów uznało, że „wszystkie z powyższych robią to w tym samym stopniu” . Nieco mniej, bo 11,9 proc. stwierdziło, że „trudno powiedzieć” , a 1,5 proc. wybrało odpowiedź: „żadne z powyższych tego nie robi” .

Te grupy wskazują PiS, inne KO. Szczegółowe wyniki badania