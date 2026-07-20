Prezes TK ma powody do niepokoju? Korneluk o działaniach śledczych wobec Święczkowskiego

Dariusz Korneluk został zapytany w Poranku TOK FM o działania prokuratury w sprawie Bogdana Święczkowskiego. Prowadząca rozmowę Dominika Wielowieyska przypomniała m.in. o niedopuszczaniu części nowych sędziów do orzekania oraz zapowiedziach odpowiedzialności karnej wobec prokuratorów.

Prokurator krajowy przekonywał, że publiczne wypowiedzi i groźby prezesa TK nie budzą obaw wśród prowadzących czynności śledczych. Ocenił, że mogą one co najwyżej wywoływać „uśmiech na twarzach prokuratorów”. – Wypowiedzi pana Święczkowskiego są znane. (…) Jest kilka tych postępowań, owszem – powiedział Korneluk.

Nie sprecyzował, jakich dokładnie spraw dotyczą poszczególne postępowania. – Sposób zachowania byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskieo jest badany, podkreślam, przez niezależnych prokuratorów – mówił Korneluk. Sprawy te, jak powiedział, znajdują się na zaawansowanym etapie, ale są to postępowania przygotowawcze.

– Poczekajmy na wyniki. Naprawdę tutaj nikt nie przeciąga tego w czasie – zapewnił. Jak tłumaczył, gromadzenie materiału dowodowego jest trudne i wielowątkowe, dlatego wymaga czasu. Podkreślił jednocześnie, że pośpiech w postępowaniu przygotowawczym byłby niewskazany.

Policja i prokurator w Trybunale Konstytucyjnym

Najnowsza odsłona konfliktu w TK miała miejsce 14 lipca. Marcin Dziurda i Krystian Markiewicz nie zostali wpuszczeni do budynku, w którym miało odbyć się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Taborowski mogli wejść jedynie jako goście, bez prawa głosowania. Na miejsce wezwana została policja, a w siedzibie Trybunału pojawił się również prokurator.

Święczkowski nazwał interwencję „kolejnym przejawem ustrojowego zamachu stanu” i zapowiedział złożenie zawiadomienia. Twierdził również, że udział prokuratora w czynnościach był bezprawny i stanowił „przejaw totalitaryzmu”. Prezes TK mówił później, że bierze pod uwagę próbę pozbawienia go wolności.

Już w kwietniu Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów wybranych przez Sejm. Święczkowski nie uznaje ich za sędziów TK, ponieważ nie złożyli ślubowania przed prezydentem Karolem Nawrockim. – Jeżeli chodzi o to postępowanie i zachowanie pana Święczkowskiego, tym zajmuje się jeden z zespołów śledczych w Prokuraturze Krajowej ito podlega analizie. To zachowanie, jeśli chodzi o, z mojego punktu widzenia, prawa pracownicze i niedopuszczenie do orzekania prawidłowo wybranych sędziów – powiedział Korneluk. – W ubiegłym tygodniu przedłużałem to postępowanie przygotowawcze o kolejne trzy miesiące – dodał.

O czym jeszcze mówił Dariusz Korneluk?

Prokurator krajowy odniósł się także do tempa rozliczania nieprawidłowości z okresu rządów PiS. Poinformował, że od marca 2024 roku trafiły do niego 32 wnioski dotyczące uchylenia immunitetów. Część z nich nadal jest rozpatrywana przez Sejm, Senat lub Parlament Europejski.

Korneluk mówił również o śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Według niego wątek nadzoru sprawowanego nad RARS jest intensywnie badany. Dopiero po zgromadzeniu materiału śledczy zdecydują, w jakim charakterze zostanie przesłuchany były premier Mateusz Morawiecki. Do Korneluka nie wpłynął dotychczas związany z tą sprawą wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiS.

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