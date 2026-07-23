Zwrot po obywatelskim zatrzymaniu na A1. Prokuratura zdecydowała ws. 36-latka

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie poinformowała o zatrzymaniu 36-letniego mężczyzny w sprawie zdarzenia na autostradzie A1 koło Woźnik. Śledczy badają podejrzenie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, a także naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów i jazdy w stanie nietrzeźwości. Jak przekazał rzecznik częstochowskiej prokuratury prok. Tomasz Ozimek, mężczyzna został zatrzymany na polecenie prokuratora. Czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie w charakterze podejrzanego, zaplanowano na kolejny dzień.

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na A1

Do zdarzenia doszło 18 lipca. Na autostradzie A1 koło Woźnik przeprowadzono obywatelskie zatrzymanie kierowcy, który wcześniej miał doprowadzić do kolizji.

Według ustaleń 36-latek miał 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo ciążyły na nim dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także decyzja starosty pabianickiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Po zatrzymaniu został przewieziony na komisariat w Woźnikach.

Nie było wniosku o areszt, będą konsekwencje dla prokuratora

Sprawa pijanego rajdu po autostradzie A1 od początku budziła duże emocje również dlatego, że początkowo Prokuratura Rejonowa w Lublińcu nie wystąpiła z wnioskiem o areszt wobec kierowcy. Śledztwo zostało następnie przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie.

W sprawę zaangażował się także prokurator generalny Waldemar Żurek, który polecił interwencję prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi. W konsekwencji zapowiedziano odwołanie zastępcy Prokuratora Rejonowego w Lublińcu, odpowiedzialnego za nadzór nad prokuratorami pełniącymi dyżury zdarzeniowe.

Prokuratura bada kilka wątków naraz

Postępowanie obejmuje nie tylko samą jazdę po alkoholu, ale też złamanie sądowych zakazów i stworzenie poważnego zagrożenia na drodze. Recydywa zatrzymanego sprawia, że śledczy mówią o możliwości potraktowania śledztwa w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

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