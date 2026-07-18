Kto najbardziej zagraża rządowi Donalda Tuska? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Uczestników sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu zapytano, które ugrupowanie stanowi obecnie największe zagrożenie dla rządu Donalda Tuska.

Najwięcej osób wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego wybrało 44,9 proc. respondentów. Drugie miejsce zajęła Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka z wynikiem 18,3 proc. Na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wskazało 12,4 proc. ankietowanych. Zdaniem 7,4 proc. uczestników badania rządowi nie zagraża obecnie żadna partia. Inne ugrupowanie wybrało 0,8 proc. respondentów.

Partia Brauna mocna wśród najmłodszych

PiS zajęło pierwsze miejsce we wszystkich grupach wiekowych. Wśród osób do 24. roku życia ugrupowanie wskazało 38,3 proc. badanych. W tej grupie na drugiej pozycji znalazła się jednak Konfederacja Korony Polskiej, która uzyskała 20 proc. odpowiedzi. Konfederację wybrało 18,3 proc. najmłodszych respondentów.

Wśród osób w wieku od 25 do 34 lat PiS otrzymało 36,3 proc. wskazań. Konfederację wybrało 29,4 proc. badanych, a partię Grzegorza Brauna – 11,3 proc.

W grupie od 35 do 49 lat na PiS wskazało 46,7 proc. ankietowanych. Konfederacja uzyskała 19,7 proc., natomiast Konfederacja Korony Polskiej – 8,9 proc.

Wśród respondentów powyżej 50. roku życia PiS otrzymało 46,5 proc. wskazań. Wyniki obu Konfederacji były niemal identyczne: ugrupowanie Brauna uzyskało 13,8 proc., a partia Mentzena i Bosaka – 13,5 proc.

Kobiety i mężczyźni różnie oceniają zagrożenie

PiS częściej wskazywali mężczyźni niż kobiety – odpowiednio 50,4 i 38,5 proc. W przypadku Konfederacji wyniki wyniosły 18,7 proc. wśród mężczyzn i 18 proc. wśród kobiet. Partię Grzegorza Brauna w obu grupach wskazało po 12,4 proc.

Sondaż SW Research dla Onetu przeprowadzono 15 lipca 2026 roku metodą CAWI. W badaniu uczestniczyło 804 dorosłych Polaków.

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