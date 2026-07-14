Kaczyński ostro o Tusku. „To kolejny akt zemsty”

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oświadczył, że CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 r. środki fundacji na kampanię „Sprawiedliwe Sądy”.

Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz zatrzymani

Z informacji do jakich udało nam się dotrzeć wynika, że zatrzymanymi są: Maciej Świrski (pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) oraz radny PiS Cezary Jurkiewicz (pełnił funkcję członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej). W obronę obu zatrzymanych włączył się Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Dzisiejsze poranne wejścia służb i zatrzymania pod pretekstem rzekomo wielkich nadużyć to element systemowego mechanizmu działania tej władzy oraz sprzyjających jej mediów, którego celem jest zastraszanie i oczernianie. To nie ma nic wspólnego z praworządnością. Obserwujemy te działania i wyciągniemy z nich konsekwencje – podsumował na X Prezes PiS.

Tomasz Siemoniak o zatrzymaniu

Szef CBA w swoim wpisie na platformie X poinformował, że CBA zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 środki fundacji na kampanię „Sprawiedliwe Sądy”, polegającą przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego.

Ta kampania odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy. Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł, szkody moralne są nie do oszacowania. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone – napisał Siemoniak na X.

Polska Fundacja Narodowa

Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 r. przez 17 spółek Skarbu Państwa. Według premier Beaty Szydło celem fundacji było budowanie polskiej marki, wykorzystując siłę i energię spółek skarbu państwa. W niedługim czasie fundacja stała się obiektem kontrowersji medialnych i ostrej krytyki.

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