Joanna Kurska przegrała z TVP. Sąd oddalił pozew w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie, we wtorek 14 lipca 2026 r. oddalił w całości powództwo Joanny Kurskiej. Wyrok nie jest prawomocny. Wywołał w mediach skrajne emocje.

Sąd oddala roszczenia

Warszawski Sąd Okręgowy w całości oddalił roszczenia Joanny Kurskiej, o czym poinformował Dział Komunikacji Korporacyjnej TVP. Żona Jacka Kurskiego domagała się ochrony swoich dóbr osobistych, przeprosin oraz zadośćuczynienia za materiał informacyjny, w którym ujawniono rzekomą wysokość jej wynagrodzenia.

Miliony w tle i spadek po poprzednikach

Głos w sprawie zabrał w mediach społecznościowych dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut. Podkreślił, że obecne kierownictwo odziedziczyło po poprzednikach pozwy na sumę 10 mln zł za dawne kłamstwa i manipulacje. Zauważył też, że w ciągu ostatnich trzech lat przeciwko nowej TVP skierowano tylko jeden pozew – autorstwa Kurskiej. Sygut dodał, że nikt nie zaskarżył innej informacji z tego samego materiału: o tym, że państwo Kurscy oraz były mąż Kurskiej zarobili w TVP łącznie blisko 10 mln zł.





Kurska zapowiada apelację

Joanna Kurska ostro skomentowała wyrok i zapowiedziała odwołanie. W rozmowie z mediami nazwała decyzję sądu skandaliczną i polityczną, zarzucając sędzi stanice po stronie kłamstwa. Podtrzymuje, że TVP nie przedstawiła dowodów na jej zarobki w wysokości 117 tys. zł miesięcznie, ponieważ nigdy takich pieniędzy nie otrzymywała.

Kariera żony Jacka Kurskiego na Woronicza

Joanna Kurska w 2016 r. pełniła funkcję wicedyrektora, a potem dyrektora biura koordynacji programowej TVP. Po powrocie do spółki w 2022 r. została producentką w Agencji Kreacji, Rozrywki i Oprawy oraz szefową „Pytania na śniadanie”. TVP zakończyła z nią współpracę w styczniu 2023 r. Piastowała również stanowiska w PGNiG oraz Netii.

Joanna Kurska to druga żona Jacka Kurskiego. W lipcu 2018 r. para wzięła ślub cywilny a w 2020 r. ślub kościelny. Wcześniej mężem Kurskiej był Tomasz Klimek zaś Jacka Kurskiego – Monika Mucek.

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