Kurski zeznawał ws. wyjazdu Ziobry z Węgier do USA. „Byłbym zaszczycony”

Przypomnijmy, w maju były minister sprawiedliwości poinformował, że został korespondentem TV Republika. Potwierdził także, że opuścił Węgry i zatrzymał się w USA. W związku z tym w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przesłuchano polityka PiS Jacka Kurskiego, który ma dom w USA. Wcześniej śledczy informowali, że będą sprawdzać, „czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej” , co utrudniałoby śledztwo dotyczące FS.

Kurski zeznawał w prokuraturze. „Ziobro nie mieszka w naszym domku szeregowym”

Po przesłuchaniu Jacek Kurski zaprzeczył w rozmowie z TVN24, aby były minister sprawiedliwości kiedykolwiek mieszkał w jego domu niedaleko amerykańskiej stolicy.

– Odpowiedziałem na kilka pytań polegających na zweryfikowaniu medialnych informacji dotyczących rzekomego mojego udziału w przechowywaniu czy w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Zdementowałem, mówiąc, że Zbigniew Ziobro nigdy nie mieszkał ani nie mieszka w naszym domku szeregowym, który posiadamy z moją żoną Joanną pod Waszyngtonem – relacjonował Kurski.

Dodał także, że „nie zmienia faktu, że byłby zaszczycony, że może gościć Zbigniewa Ziobrę z rodziną, ale po prostu taka sytuacja, taki fakt nie miał miejsca” .

Prokuratura o przesłuchaniu Kurskiego

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak przekazał w rozmowie z serwisem, że Jacek Kurski zeznawał w charakterze świadka i stawił się przed śledczymi dobrowolnie. Polityk miał też odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania.

Dodał również, że „prokuratura chciała zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobro w swoim domu” . Dokładna treść zeznań nie została ujawniona.

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