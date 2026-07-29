Dwaj czołowi europosłowie PiS nie złożyli lojalek? Rzecznik partii zabrał głos

Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że komitet polityczny ugrupowania „zatwierdził listę osób, które nie złożyły w terminie lub złożyły w złej formie wymaganego przez kierownictwo partii oświadczenia o przynależności do PiS”. Przekazał też, że do rzecznika dyscyplinarnego – którym jest były europoseł Karol Karski – skierowany został wniosek „celem dopełnienia formalności i wyjaśnienia statusu każdej z tych osób”.

Ale to nie wszystko – rzecznik partii zabrał też głos ws. ostatniego, głośnego wystąpienia byłego prezesa Telewizji Polskiej na antenie TV Republika. Poddane zostanie ono analizie przez skład komisji etyki (zasiada w niej m.in. wiceprezeska i posłanka PiS – Elżbieta Witek). „Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych” – zastrzegł Bochenek.

28 lipca przedstawiciel ugrupowania poinformował też, że europosłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wprawdzie złożyli tzw. lojaki, o które prosił Jarosław Kaczyński, ale na „niewłaściwych formularzach”. – Sprawy te w sposób indywidualny będą wyjaśniane – wskazał rzecznik PiS (cytat za Wirtualną Polską).

Europosłowie PiS nie złożyli oświadczeń? Pomylili „formatki”. Oto kulisy sprawy

– Myślę, że to jest sprawa jeszcze do wyjaśnienia, do ustalenia, bo z różnych powodów te osoby, przebywając na różnych delegacjach – chociażby zagranicznych – nie miały technicznej możliwości, aby na właściwej formatce złożyć takie oświadczenie, taką deklarację – wytłumaczył Bochenek.

Portal informował wcześniej o tym, że byli szefowie CBA nie złożyli deklaracji lojalności. W tym wszystkim ma jednak nie chodzić o solidarność z Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus.

Jedna z osób z otoczenia byłego premiera mówiła WP, że mieli oni „wkurzyć się, że ktoś każe im podpisywać jakieś lojalki”. – Takich parlamentarzystów, którzy denerwują się na to, co się dzieje, jest cała masa – wskazywało anonimowe źródło redakcji.

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