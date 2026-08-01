Utratę pamięci można odwrócić? Naukowcy znaleźli trop w jelitach

Starzenie się mózgu może być częściowo napędzane przez procesy zachodzące w jelitach – wynika z badań naukowców ze Stanford Medicine i Arc Institute. Eksperymenty przeprowadzone na myszach pokazały, że przywrócenie sprawnej komunikacji między jelitami a mózgiem pozwala odwrócić niektóre problemy z pamięcią związane z wiekiem.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nature”. Naukowcy podkreślają jednak, że eksperymenty dotyczyły zwierząt. Nie wiadomo jeszcze, czy ten sam mechanizm występuje u ludzi.

Stare bakterie pogorszyły pamięć młodych myszy

Badacze porównali mikrobiomy, czyli społeczności mikroorganizmów żyjących w jelitach, młodych i starych myszy. Zwierzęta poddawano testom rozpoznawania nowych przedmiotów oraz odnajdywania wyjścia z labiryntu. Oba zadania wymagają aktywności hipokampa – części mózgu odpowiadającej za tworzenie wspomnień i orientację przestrzenną.

Młode myszy, które otrzymały mikrobiom pochodzący od starszych osobników, zaczynały wypadać w testach podobnie jak stare zwierzęta. Miały większe problemy z rozpoznawaniem przedmiotów i dłużej szukały wyjścia z labiryntu.

Inaczej wyglądała sytuacja u starszych myszy hodowanych od urodzenia w sterylnych warunkach, bez bakterii jelitowych. Nie wykazywały one typowego dla swojego wieku pogorszenia pamięci. Zdaniem badaczy wskazuje to, że zmiany zachodzące w mikrobiomie mogą aktywnie przyspieszać spadek zdolności poznawczych.

Podanie antybiotyków poprawiało wyniki niektórych zwierząt, ale naukowcy nie traktują tego jako gotowej metody leczenia. Długotrwałe i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków może być niebezpieczne oraz niszczyć także pożyteczne bakterie.

Łańcuch prowadzący z jelit do mózgu

Naukowcy wskazali bakterię Parabacteroides goldsteinii, której liczebność rosła w jelitach starszych myszy. Towarzyszyło temu zwiększenie ilości średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Substancje te pobudzały komórki odpornościowe do wywoływania stanu zapalnego. W rezultacie osłabiała się aktywność nerwu błędnego, będącego jedną z głównych dróg komunikacji między układem pokarmowym a mózgiem. Do hipokampa docierało mniej sygnałów, co utrudniało tworzenie trwałych wspomnień.

Badacze opisali w ten sposób trzyetapowy mechanizm: starzenie zmienia skład mikrobiomu, produkty bakterii wywołują stan zapalny, a ten zakłóca komunikację jelit z mózgiem.

Pamięć starych myszy wróciła do poziomu młodych

Najbardziej zaskakujący wynik uzyskano po pobudzeniu aktywności nerwu błędnego. Starsze myszy ponownie rozpoznawały obiekty i poruszały się w labiryncie równie sprawnie jak młode osobniki.

Poprawę przyniosło również blokowanie receptora GPR84, uczestniczącego w wywoływaniu reakcji zapalnej, oraz oddziaływanie na bakterie za pomocą odpowiednio dobranych bakteriofagów. Christoph Thaiss ze Stanford Medicine porównał możliwość wpływania na mózg poprzez jelita do zdalnego sterowania.

Autorzy badań sprawdzają obecnie, czy podobny szlak występuje u ludzi. Wyniki nie dowodzą, że zmiana diety, przyjmowanie probiotyków czy stymulowanie nerwu błędnego może leczyć problemy z pamięcią. Badanie dotyczyło również zwykłego spadku funkcji poznawczych związanego z wiekiem, a nie choroby Alzheimera.

Czytaj też:

RODO ogranicza rozwój AI? Prof. Grzegorz Sibiga: Unia Europejska przeregulowała rynek Czytaj też:

Biegun magnetyczny Ziemi wędruje ku Syberii. Naukowcy wyjaśniają, co to oznacza