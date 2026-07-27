Awantura w TV Republika. Kurski oberwie? „Czeka go rozmowa z Kaczyńskim”

Jarosław Kaczyński będzie domagał się wyjaśnień od Jacka Kurskiego w związku z jego wystąpieniem w Telewizji Republika – podała Wirtualna Polska. Z nieoficjalnych ustaleń wspomnianego źródła wynika, że polityk PiS umówił się do stacji Tomasza Sakiewicza „na własną rękę”, a w związku z tym „należy spodziewać się poważnych konsekwencji partyjnych”. – Może skończyć się na zakazie medialnym dla Jacka – mówi informator portalu.

Kurski na cenzurowanym? Wrze po słowach byłego prezesa TVP

W Prawie i Sprawiedliwości ma panować przeświadczenie, że Jacek Kurski przesadził z atakiem na Mateusza Morawieckiego. Taką opinię mają mieć również osoby, które sprzeciwiają się działaniom byłego premiera i jego stowarzyszenia Rozwój Plus. – Przekroczył granice, odpalił się, mówił rzeczy niedopuszczalne – komentują wypowiedź byłego prezesa TVP. – Centrala PiS przy Nowogrodzkiej ma nie zgadzać się na dalsze występy medialne Jacka Kurskiego – mówią informatorzy WP.

– Kurskiego czeka rozmowa z prezesem – przekazują.

Chodzi o wypowiedź Jacka Kurskiego z programu „Wysokie napięcie”. Były prezes TVP zarzucał byłemu premierowi rządu PiS, że chce przyczynić się do rozbicia partii. – PiS ma być rozwalony w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy, a Morawiecki jest żałosnym trybikiem – mówił.

Warto zaznaczyć, że wypowiedź Jacka Kurskiego padła w momencie, kiedy PiS mierzy się z wewnętrznymi napięciami. Jarosław Kaczyński wyznaczył posłom swojego ugrupowania termin, do kiedy mieli czas na podpisanie oświadczeń, w ramach których zadeklarują, że nie będą dalej działać w założonych przez siebie stowarzyszeniach. Mateusz Morawiecki i jego otoczenie nie zdecydowali się na zawieszenie działalności Rozwoju Plus. Jedocześnie podkreślali, że to właśnie działając w stowarzyszeniu są w stanie zapewnić PiS-owi drogę dotarcia do nowych grup wyborców.

– Około 30-kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa w PiS. We wtorek 28 lipca odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego, który przyjmie ten fakt do wiadomości – przekazał Jarosław Kaczyński.

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