Kłeczek wpadł w szał na wizji. „Masz problemy emocjonalne! Nie zaproszę cię!”
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Kłeczek wpadł w szał na wizji. „Masz problemy emocjonalne! Nie zaproszę cię!”

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siedziba TV Republika
siedziba TV Republika Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Awantura w TV Republika. Tym razem Miłosz Kłeczek podczas programu na żywo wyprosił ze studia posła Polski 2050 Kamila Wnuka.

Do ostrej wymiany zdań doszło na antenie programu TV Republika „Miłosz Kłeczek zaprasza”. Prowadzący Miłosz Kłeczek i poseł Polski 2050 Kamil Wnuk spierali się w trakcie rozmowy o incydencie z rakietą pod Lublinem. Napięcie rosło z minuty na minutę. Kłeczek przerywał politykowi i kilkukrotnie zwracał się do niego po imieniu, podnosząc głos w trakcie dyskusji.

Spór o „Poradnik Bezpieczeństwa” w TV Republice

W pewnym momencie prowadzący Republiki zaczął czytać fragment „Poradnika Bezpieczeństwa”, dotyczący zasad postępowania po uruchomieniu syren alarmowych. Cytując kolejne zapisy, próbował wykazać, że procedury bezpieczeństwa są jasne i powinny być interpretowane jednoznacznie.

Kiedy Kamil Wnuk próbował wejść mu w słowo, Kłeczek reagował coraz ostrzej. W pewnym momencie prowadzący TV Republiki krzyknął do posła, by ten się „uspokoił”, podkreślając, że najpierw on dokończy swoją wypowiedź.

— Kamil! Teraz ja, potem ty! Uspokój się, człowieku! — wrzeszczał Kłeczek.

Poseł Polski 2050 zwrócił uwagę na kontekst

Wnuk wskazywał, że przywoływany przez prowadzącego fragment dotyczy innej sytuacji niż atak z powietrza. Zarzucił też Kłeczkowi manipulowanie faktami.

— Ale proszę mi nie manipulować faktami! To jest inny rozdział — powiedział Wnuk. Spór szybko przerodził się w chaotyczną kłótnię, w której obie strony wzajemnie sobie przerywały.

W trakcie wymiany zdań prowadzący TV Republika pokazywał poradnik do kamery i przekonywał, że to on ma rację. Poseł dopytywał z kolei, czy będzie mógł spokojnie zabrać głos.

— Możesz przestać mówić? Ja ci nie będę przerywał. Uspokój się (...) Kamilu Wnuku, jesteś posłem na Sejm, zachowaj się jak poseł na Sejm! – rozkazał Kłeczek.

Kłeczek wyprosił gościa ze studia TV Republika

Po dłuższej sprzeczce Miłosz Kłeczek ostatecznie wyprosił Kamila Wnuka ze studia TV Republiki. Stwierdził, że nie chce już jego obecności w programie i zapytał, czy polityk wyjdzie sam.

— Ja pana już tu nie chcę. Wyjdzie pan sam? Mam nadzieję, że pan spokojnie wyjdzie – grzmiał Kłeczek.

Na końcu padły najmocniejsze słowa. Kłeczek powiedział do posła, że „ma problemy emocjonalne” i zapowiedział, że więcej nie zaprosi go do programu. W odpowiedzi Wnuk zarzucił prowadzącemu kłamstwo i oszukiwanie obywateli.

— Pan kłamie i oszukuje obywateli polskich — powiedział poseł.

Konfederacja o Kłeczku w TV Republika: to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem

Skandaliczne zachowanie prowadzącego Republiki skomentował w ostrych słowach Krzysztof Rzońca z Konfederacji.

– Zachowanie Kłeczka nie ma i nigdy nie miało nic wspólnego z dziennikarstwem. Prymitywną propagandę serwował już w TVP. Republika, z szacunku do własnych widzów, jeśli rzeczywiście chce być domem wolnego słowa, powinna zrezygnować ze współpracy z tym pajacem. W Republice jest wielu dobrych dziennikarzy, a Kłeczek zaniża jedynie poziom, gdziekolwiek się pojawi. Odradzam przyjmowanie zaproszeń do programów, które prowadzi – napisał Rzońca na platformie X.

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Źródło: Telewizja Republika / WPROST.pl