Po awanturze w TV Republika zapadła decyzja. Kurski z zakazem od PiS

Kierownictwo PiS nałożyło na Jacka Kurskiego zakaz wystąpień medialnych. Informację przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek, potwierdzając wcześniejsze doniesienia medialne. Sprawą byłego szefa TVP zajmował się we wtorek Komitet Polityczny PiS.

Decyzja zapadła po głośnym występie Kurskiego w studiu Republiki. To właśnie tam doszło do ostrego starcia z posłem Robertem Gontarzem, który nie chciał podpisać oświadczenia dotyczącego stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego.

Po posiedzeniu Komitetu Politycznego głos zabrał Rafał Bochenek. Jak poinformował, sprawa Jacka Kurskiego została skierowana do partyjnej Komisji Etyki. Równocześnie polityk otrzymał zakaz wystąpień medialnych.

Tego samego dnia PiS formalnie ruszyło także z procedurą wobec osób, które nie złożyły w terminie oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych. W praktyce chodzi o środowisko „Rozwoju Plus”.

Rafał Bochenek poinformował, że Komitet Polityczny zatwierdził listę 44 osób. Są na niej nie tylko członkowie stowarzyszenia Morawieckiego, ale też osoby, które złożyły dokumenty na niewłaściwym formularzu. Teraz sprawa trafi do rzecznika dyscypliny partyjnej.

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