Stanowski uderza w wydatek MSWiA. Kanał Zero zaprasza ministra za darmo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarło z Telewizją Polską umowę dotyczącą kampanii edukacyjnej poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej. Jej wartość wynosi 5,42 mln zł.

Umowę podpisano 4 września. W ciągu 87 dni na antenie „Pytania na śniadanie” ma zostać wyemitowanych 16 miniaudycji oraz siedem felietonów poświęconych m.in. przygotowaniu obywateli na sytuacje kryzysowe.

Wysokość wydatku wywołała dyskusję w mediach społecznościowych. Do sprawy odniósł się Krzysztof Stanowski. „5,4 miliona za obecność w »Pytaniu na śniadanie« w TVP2. Mamy chyba rekord!” – napisał twórca Kanału Zero.

Kanał Zero zaprasza Kierwińskiego za darmo

Patryk Słowik zwrócił się natomiast bezpośrednio do rzeczniczki MSWiA Karoliny Gałeckiej. Zaproponował, że zarówno ona, jak i minister Marcin Kierwiński mogą pojawić się na antenie Kanału Zero bez opłat ze strony resortu.

Gałecka przyjęła ofertę. Zapowiedziała, że ministerstwo może udostępnić stacji swoich ekspertów zajmujących się ochroną ludności oraz przygotowane wcześniej spoty i audycje.

Rzeczniczka zastrzegła jednak, że kwota 5,42 mln zł nie jest zapłatą za występy Kierwińskiego w telewizji śniadaniowej. Jak wyjaśniła, umowa obejmuje całą kampanię edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa obywateli, a resort jest zobowiązany do prowadzenia działań informacyjnych.

Słowik podtrzymał zaproszenie dla samego ministra i zaznaczył, że Kanał Zero nie oczekuje pieniędzy za jego udział w programie.

Media Stanowskiego wcześniej zarabiały na państwowej kampanii

Wirtualne Media przypominają jednak teraz Stanowskiemu inną sytuację. W 2023 roku, za rządów PiS, NASK prowadził kampanię „Oszust na spalonym”, której płatnymi partnerami były Kanał Sportowy i portal Weszło. Z oboma projektami był wówczas związany Stanowski.

Celem kampanii było ostrzeganie przed internetowymi oszustwami. Eksperci NASK pojawiali się m.in. w programach „KS Poranek”, „Hejt Park”, „Mazurek & Stanowski” oraz „Stanowisko”. Powstawały także spoty, materiały wideo i treści publikowane w mediach społecznościowych.

Cały budżet przedsięwzięcia wynosił blisko 22 mln zł brutto, nie była to jednak kwota przekazana Kanałowi Sportowemu ani Stanowskiemu. Według późniejszych wyjaśnień dziennikarza Kanał Sportowy otrzymał 309 tys. zł za pakiet reklamowy. Stanowski podkreślał, że była to jawna, standardowa współpraca komercyjna i nie miała związku z późniejszym uruchomieniem Kanału Zero.

Współpraca nie została zrealizowana w pełnym zakresie. NASK zakończył ją przed czasem z powodu „nieodpowiednich wypowiedzi” pojawiających się w audycjach, przy których emitowano elementy kampanii.

Media opisywały później także dokumentację, w której w kontekście współpracy ze Stanowskim pojawiała się kwota 1,4 mln zł. Urzędnicy mieli sygnalizować problemy z budżetem, na co ówczesny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński odpowiedział: „Proszę zapłacić, ile tam trzeba”.

Cieszyński potwierdził autentyczność wiadomości, ale przekonywał, że dotyczyła ona przesunięcia pieniędzy w ramach realizowanej kampanii, a nie osobistej decyzji o przekazaniu środków Stanowskiemu.

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