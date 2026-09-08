Tak Stanowski ocenił gwiazdę TV Republika. „On niedługo komuś przywali”

Dorota Gawryluk była gościem Krzysztofa Stanowskiego w programie „Ognisko u Stana”. Jednym z poruszonych w czasie wywiadu wątków była kondycja mediów. Właściciel Kanału Zero zapytał dziennikarkę, czy dostrzega w środowisku takie osoby, które ją zaskakują, przekraczają granice, ale jednocześnie na swój sposób ich styl jest fascynujący.

Tak Stanowski ocenił gwiazdę TV Republika. „Jestem nim trochę zafascynowany”

– Nie. Myślę, że granica jest postawiona naprawdę daleko, więc nie zauważyłam, żeby ktoś (ją – red.) przekraczał – odpowiedziała Gawryluk. – Ja jestem zafascynowany… To złe słowo, to będzie mi wyciągane, ale jestem trochę zafascynowany Miłoszem Kłeczkiem – stwierdził Stanowski.

– On ma tak duży talent telewizyjny, ma taki tupet, ma takie chamstwo w sobie, które potrafi użyć, gdzie wszyscy inni zrobiliby krok do tyłu, on robi dwa do przodu. Widziałem wielu dziennikarzy, którzy przed kamerą jakoś się zachowują... W nim kamera wyzwala takie instynkty, których nie wyzwala w nikim innym – dodał.

Stanowski o Kłeczku: On niedługo komuś przywali

– Nazwałbyś to osobowością telewizyjną? Bo wydaje mi się, że telewizja to są jednak osobowości. To znaczy dzisiaj ktoś, kto się nie wyróżnia, o kim nie możesz powiedzieć, że go znasz, pamiętasz itd., niestety ginie. Ale ginie dlatego, że nie ma jednej tuby – kontynuowała wątek dziennikarka. Jak dodała, istotna jest „kwestia wolności, żeby nie przekraczać granic”.

– On przekracza. (…) On niedługo komuś przywali – ocenił Stanowski. – Czy komuś przywali? Czy komuś dowala w sensie słownym? Dzisiaj wszyscy sobie wzajemnie dowalają. Gdyby przywalił? Nie, no nie – powiedziała Gawryluk.

Dziennikarka zaznaczyła, że widzi kilka osób o podobnym temperamencie w innych stacjach. – Patrzę na to z rozbawieniem. Tak jak ty: patrzę, oczom nie wierzę, ale też nie dziwię się. Dlatego, że przez lata wydawało mi się, że zmierzamy w tym kierunku: osobowości – zamknęła wątek.

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