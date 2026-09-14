Telewizja Republika znów prosi o wsparcie. W zamian daje „certyfikat obrońcy”

Telewizja Republika szuka sposobów, aby przekonać widzów do większego wsparcia finansowego. W sobotnim programie Rewolwer poinformowano, że osoby, które zakupią książkę „Skąd się wziął Karol Nawrocki? Andrzej Nowak rozmawia z prezydentem RP” otrzymają „certyfikat obrońcy Domu Wolnego Słowa”. Wspomnianym „Domem.”.. jest właśnie TV Republika.

TV Republika zachęca do wsparcia. Wydadzą około 1000 certyfikatów

Osoby, które chcą otrzymać certyfikat, muszą zakupić książkę na stronie goryla.pl. W trakcie programów emitowanych na antenie TV Republika pojawia się grafika przedstawiająca dokument oraz kod QR, który po zeskanowaniu telefonem, przekierowuje na platformę e-commerce powiązaną ze stacją.

Każdy certyfikat jest imienny i poświadcza, że dana osoba uzyskała dokument „w uznaniu za odwagę, zaangażowanie i determinację w obronie wolności słowa, niezależności mediów oraz prawa obywateli do swobodnego wyrażania poglądów” . „Certyfikat stanowi wyraz podziękowania za wsparcie Domu Wolnego Słowa oraz działania podejmowane na rzecz wartości, które są fundamentem demokratycznej debaty publicznej w Polsce” – czytamy .

Dodano także, że dokument „jest imienny i przygotowywany indywidualnie dla każdej osoby. Z tego względu jest on wysyłany oddzielnie od książki, w osobnej przesyłce. Certyfikaty są limitowane do 1000 sztuk”. Koszt książki wraz z dokumentem wynosi obecnie 89 zł.

TV Republika promuje czytelnictwo i rozpoczęła kolejną zbiórkę

Jarosław Olechowski, szef wydawców Telewizji Republika wyjaśnił w programie Rewolwer, że dochody ze sprzedaży książki mają wesprzeć działanie stacji, ponieważ stacja „pełni dzisiaj funkcję mediów publicznych” . – Zaczynamy wielką akcję społeczną upowszechniania czytelnictwa. Dlatego tu akurat taka przykładowa książka do tej akcji została dobrana – wyjaśnił.

Dodał też, że certyfikaty dostanie każdy, kto wesprze Dom Wolnego Słowa. – Ostatnie dni pokazały, że byliśmy jedyną telewizją, która na żywo, prawie 24 godziny na dobę, z czwartku na piątek nadawaliśmy na żywo, zdaje się, 18–19 godzin programu. Nikt takiej produkcji w Polsce na żywo nie robił – podkreślał.

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