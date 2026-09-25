Zatrzymano oficera ze Sztabu Generalnego. Pojawiają się poważne zarzuty

Żandarmeria Wojskowa w czwartek 24 września zatrzymała oficera ze Sztabu Generalnego. O zdarzeniu poinformował tygodnik „Polityka”, który rozmawiał z rzecznikiem SG pułkownikiem Markiem Pietrzakiem.

Zatrzymanie oficera ze Sztabu Generalnego. Był długo rozpracowywany

Jak donoszą dziennikarze „Polityki”, ŻW dokonała przeszukania w Sztabie Generalnym. — Do zatrzymania i wszelkich działań na terenie Sztabu doszło w pełnej współpracy ze służbami — zapewniał pułkownik Pietrzak. Finałem działań służb był wniosek o aresztowanie.

Redakcja tygodnika dowiedziała się, że zatrzymany oficer miał gromadzić i rozpowszechniać materiały o charakterze pedofilskim. Podkreślono, że był rozpracowywany przez służby od dłuższego czasu.

Dziennikarzom nie udało się ustalić, jaki stopień wojskowy miał zatrzymany oficer. Początkowo nie ujawniono też, w którym pionie Sztabu Generalnego pracował. Pułkownik Marek Pietrzak odsyłał po dodatkowe informacje do Żandarmerii Wojskowej.

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