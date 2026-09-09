Lewandowski je gofry, Wałęsa milczy. Nowy spot o Polsce doprowadził prawicę do furii

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała kolejny materiał kampanii „Poland. More than you expected”, czyli „Polska. Więcej niż się spodziewasz”. Po Warszawie twórcy zabrali zagranicznych turystów do Trójmiasta. W filmie ponownie występują Robert Lewandowski i amerykański aktor oraz reżyser Jesse Eisenberg. Tym razem dołącza do nich Lech Wałęsa, pokazany na tle Stoczni Gdańskiej. Powraca również Mikołaj Kopernik, którego gra Nikodem Rozbicki.

Trójmiasto, stocznia i gofry z bitą śmietaną

Bohaterowie odwiedzają miejsca związane z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Spot łączy historyczne symbole z wakacyjnymi kadrami znad Bałtyku. W jednej ze scen Lewandowski i Eisenberg jedzą gofry z bitą śmietaną.

To właśnie sposób przedstawienia Trójmiasta wywołał najwięcej reakcji i komentarzy. Krytycy kampanii zarzucają jej twórcom, że zamiast pokazać różnorodność regionu, postawili na proste skojarzenia i udział znanych osób.

„Serio, to chcecie promować?”. Politycy PiS krytykują kampanię

Poseł PiS Krzysztof Ciecióra ocenił, że autorzy „dalej brną w ten obciach”. Jego zdaniem pierwszy spot sprowadzał Warszawę do Pałacu Kultury, a nowy materiał pokazuje przede wszystkim nadmorskie gofry.

„Serio, to chcecie promować w Polsce AD 2026? Co będzie dalej?” — napisał poseł PiS na X.

Olga Semeniuk-Patkowska z Rozwój Plus zwróciła natomiast uwagę na niemą rolę Lecha Wałęsy.

Stanowski o roli Wałęsy. „Ten spot jest gorszy”

Krytycznie zareagował również Krzysztof Stanowski. „Ten spot jest gorszy niż ten o Warszawie. No i wybitna rola Wałęsy” — skomentował założyciel Kanału Zero.

Marek Tucholski z Konfederacji nazwał film „gniotem”.

Były ambasador Polski w USA Marek Magierowski sparafrazował hasło kampanii, pisząc: „More damage than you expected”, czyli „Więcej szkód, niż się spodziewałeś”.

Kampania za 7 mln zł potrwa do końca 2026 roku

Kampania „Poland. More than you expected” rozpoczęła się 18 sierpnia na pięciu rynkach zagranicznych: w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jej budżet wynosi 7 mln zł, a działania promocyjne mają potrwać do grudnia 2026 roku. Projekt powstał na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za koncepcję i produkcję odpowiada DWAZERO.Studio, a za planowanie oraz zakup mediów – Media Context.

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