„Ręczne sterowanie wyrokami”. Żurek zapowiada rozliczenie sprawy TK

Zawiadomienie dotyczące możliwego bezprawnego zmieniania składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego trafiło do specjalnego zespołu Prokuratury Krajowej. Bada on negatywne skutki orzeczeń wydanych przez sędziów nominowanych w procedurze z udziałem KRS ukształtowanej po 2017 roku. Czteroosobowy zespół powołano we wrześniu ubiegłego roku. Podlega on bezpośrednio prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi.

HFPC zawiadamia w sprawie Julii Przyłębskiej

Zawiadomienie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dotyczy ono podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłą prezes TK Julię Przyłębską.

Według Fundacji w latach 2015-2020 składy orzekające miały być zmieniane tak, aby sprawy o szczególnym znaczeniu politycznym i ustrojowym trafiały do sędziów dających gwarancję oczekiwanego rozstrzygnięcia. Są to podejrzenia, które ma teraz zweryfikować prokuratura.

885 zmian składów TK. Co najmniej 176 budzi pytania

Podstawą zawiadomienia są informacje uzyskane przez HFPC od Trybunału Konstytucyjnego. Fundacja wystąpiła o nie już w 2020 roku, jednak czekała na dane niemal pięć lat.

Analiza wykazała, że w latach 2015-2020 skład sędziowski zmieniono w 885 sprawach. W co najmniej 176 przypadkach decyzji nie można było wyjaśnić śmiercią sędziego lub zakończeniem jego kadencji.

Żurek: „To jest kryminał”. Zapowiada rozliczenie sprawy

Waldemar Żurek potwierdził, że nadał zawiadomieniu bieg. „To jest kryminał i tutaj prokuratura naprawdę będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa” — powiedział prokurator generalny w TVN24.

Później napisał w mediach społecznościowych, że „lata ręcznego sterowania wyrokami pod dyktando polityczne nie zostaną zamiecione pod dywan”. Minister sprawiedliwości zapowiedział rozliczenie sprawy „do spodu”.

Julia Przyłębska stanowczo zaprzecza oskarżeniom

Była prezes TK odrzuciła oskarżenia o niewłaściwe wyznaczanie składów i uzyskanie dzięki temu korzyści w postaci pozycji w Trybunale. Julia Przyłębska wskazała, że podczas jej kadencji zmarło trzech sędziów, a dziewięciu zakończyło kadencję. Jak podkreśliła, wymagało to wyznaczania nowych składów w sytuacji, której ustawa szczegółowo nie reguluje. Dodała, że mogą występować również inne zdarzenia wymagające decyzji prezesa organizującego pracę TK.

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