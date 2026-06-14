Szef MSZ i człowiek prezydenta starli się na ankiety. Wyniki są bolesne dla obu

Karol Nawrocki udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Polski dostał zaproszenie od Donalda Trumpa, który w niedzielę 14 czerwca obchodzi 80. urodziny. Tego dnia w ogrodach Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, a wśród zgromadzonych gości będzie właśnie prezydent Polski.

Karol Nawrocki w USA. Czy dojdzie do rozmowy z Trumpem?

Marcin Przydacz poinformował, że w harmonogramie wizyty znalazły się rozmowy z amerykańskimi politykami, w tym z Donaldem Trumpem, a także spotkania z Polonią. Z kolei korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski podał, że „w oficjalnym kalendarzu Trumpa nie ma formalnego spotkania z prezydentem Nawrockim”.

„Minister Marcin Przydacz zapewnia jednak, że rozmowa w cztery oczy się odbędzie. Przedstawiciel Białego Domu powiedział mi, że ostateczny charakter interakcji obu przywódców zależy od Donalda Trumpa. Jeszcze tej samej nocy, po gali UFC, prezydent USA odlatuje do Francji na szczyt grupy G7” – czytamy dalej.

Sikorski kontra Przydacz. „Bitwa” na internetowe ankiety

W piątek 12 czerwca Radosław Sikorski na portalu X (dawnym Twitterze – red.) uruchomił ankietę z pytaniem o to, co powinien zrobić prezydent Polski, jadąc do Stanów Zjednoczonych za publiczne pieniądze. Minister spraw zagranicznych podał dwa warianty: „upomnieć się o Ziobrę” oraz „prosić o azyl dla Ziobry”. Pierwsza odpowiedź zyskała 77,1 proc. głosów.

Swoją ankietę w mediach społecznościowych opublikował również Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zapytał internautów, co przywieźć Radosławowi Sikorskiemu z Waszyngtonu. Polityk dał trzy możliwości: „pozdrowienia od ogrodnika”, „makietkę Białego Domu”, „nic, on tęskni do Ławrowa”. Trzecia odpowiedź uzyskała 48,4 proc. wskazań, druga – 20,3 proc., a pierwsza – 31,4 proc.

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