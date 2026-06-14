Spotkania z Trumpem nie będzie? Sprzeczne doniesienia ws. wizyty Nawrockiego w USA

Karol Nawrocki udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa, który w niedzielę 14 czerwca obchodzi 80. urodziny. Tego dnia w ogrodach Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, a wśród zgromadzonych gości będzie właśnie prezydent Polski.

Karol Nawrocki w USA. Plan wizyty polskiego prezydenta

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że zaproszenie dla Karola Nawrockiego to wyraz bardzo dobrych relacji personalnych między prezydentami Polski i USA. Jak zapewnił, w czasie wizyty w USA odbędą się spotkania z amerykańskimi politykami, w tym z Donaldem Trumpem. Wśród poruszonych tematów mają pojawić się kwestie dotyczące polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, a także współpracy energetyczno-gospodarczej.

Czytaj też:

Tak Nawrocki może „wygrać” wizytę w USA. Ekspert: To będzie sukces

Wiadomo, że w niedzielę przed południem Karol Nawrocki spotka się z Polakami w Maryland, z którymi weźmie udział we mszy świętej, a dzień później z przedstawicielami Polonii w Polskim Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. W planie prezydenta jest też rozmowa z liderem senackiej większości Johnem Thunem.

Spotkanie z Trumpem pod znakiem zapytania? Kalendarz prezydenta USA pod lupą

Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w USA, opublikował godzinowy plan dotyczący obchodów urodzin prezydenta USA. „Urodziny Donalda Trumpa rozpoczną się od rodzinnego obiadu o 17:30 czasu lokalnego. Na 19:00 zaplanowano przyjęcie dla VIP-ów a na 19:45 galę UFC Freedom 250 na Południowym Trawniku Białego Domu” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„W oficjalnym kalendarzu Trumpa nie ma formalnego spotkania z prezydentem Nawrockim. Minister Marcin Przydacz zapewnia jednak, że rozmowa w cztery oczy się odbędzie. Przedstawiciel Białego Domu powiedział mi, że ostateczny charakter interakcji obu przywódców zależy od Donalda Trumpa. Jeszcze tej samej nocy, po gali UFC, prezydent USA odlatuje do Francji na szczyt grupy G7” – czytamy dalej.

Czytaj też:

Nawrocki ma dla Trumpa spektakularny prezent. Waży 120 kgCzytaj też:

Coraz więcej gwiazd odrzuca zaproszenie na urodziny Trumpa. Nawrocki wyjątkiem