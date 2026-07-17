Po decyzji Ukrainy ws. Polski posypały się komentarze. „To kierunek, o który zabiegaliśmy”

Przypomnijmy, 17 lipca Wołodymyr Zełenski poinformował, że przedstawiciele Ukrainy wzięli udział w spotkaniu dotyczącym „polityki wobec Polski” . Podczas rozmów podjęto m.in. decyzję ws. „otwarcia wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dot. tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku” .

Fala komentarzy po decyzji Ukrainy ws. Polski. „Jesteśmy gotowi do dialogu”

„Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego, dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą” – napisał w serwisie X premier Donald Tusk, w odpowiedzi na publikację Zełenskiego.

„Każda deklaracja przybliżająca do rozwiązania trudnych spraw między Polską i Ukrainą, zasługuje na uwagę. Liczę, że zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego dotyczące otwarcia archiwów, ekshumacji i dialogu przerodzą się w konkrety” – zwrócił uwagę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, jest to kierunek, “o który zabiegaliśmy” .

„Od początku stawialiśmy na dialog i pamięć dla ofiar Rzezi Wołyńskiej. Dziś Polska i Ukraina mają wspólnego wroga – Rosję. To tam jest zagrożenie dla naszego porządku. Skłócenie naszych narodów leży w interesie Kremla” – podkreślił minister obrony.

„Polskę i Ukrainę łączy wspólne i egzystencjalne zagrożenie rosyjskim imperializmem. Gdy Rosja napadła na Ukrainę, nasze wsparcie przeciwko agresorowi to polska racja stanu” – dodał z kolei koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Ukraina chce współpracy z Polską

Komentarz w tej sprawie zamieścił też w mediach społecznościowych szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Podkreślił, że „Ukraina jest zaangażowana w silne strategiczne partnerstwo z Polską oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i dobrych relacjach sąsiedzkich” .

Dodał także, że przedstawiciele Ukrainy ustalili, że będą „rozwijać zaangażowanie dyplomatyczne, wzmacniać dialog między naszymi społeczeństwami i pogłębiać praktyczną współpracę” . „Polska wspiera Ukrainę od pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji Rosji. Wysoko cenimy to wsparcie i pozostajemy przekonani, że uczciwy dialog i wzajemny szacunek uczynią nasze partnerstwo jeszcze silniejszym” – napisał polityk.

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