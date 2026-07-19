Superkomórka burzowa nad południową Polską. Są alerty IMGW drugiego stopnia dla kilku województw

Sieć Obserwatorów Burz poinformowała w niedzielę, że na Gliwice kieruje się superkomórka burzowa. To szczególnie dobrze zorganizowany rodzaj burzy, który może powodować gwałtowne zjawiska: nawalne opady, duży grad oraz niszczące porywy wiatru.

Obserwatorzy nie wykluczają wystąpienia zjawiska microburst, czyli gwałtownego prądu zstępującego. Po dotarciu do powierzchni ziemi powietrze rozchodzi się z dużą prędkością, mogąc łamać drzewa i uszkadzać budynki. Według sieci w niedzielę istnieją także warunki do rozwoju przynajmniej jednej trąby powietrznej. Nie oznacza to jednak, że takie zjawisko musi wystąpić.

Pomarańczowe i żółte alerty IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia dotyczące burz oraz silnego deszczu z burzami. Alerty drugiego stopnia obowiązują głównie w pasie od Opolszczyzny i Górnego Śląska przez Małopolskę, województwa świętokrzyskie i łódzkie po część Mazowsza.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują znaczną część wschodniej i północno-wschodniej Polski oraz fragmenty południowego zachodu kraju.

Burze pozostaną z nami w nocy

Nocna prognoza IMGW obowiązuje od godz. 20 w niedzielę do godz. 8 w poniedziałek. Burze związane z chłodnym frontem mają występować przede wszystkim na wschodzie i północnym wschodzie. Na południowym wschodzie porywy wiatru mogą osiągać około 85 km/h, a na północnym wschodzie 70 km/h. Początkowo możliwy będzie grad.

W poniedziałek zachmurzenie ma być duże, a miejscami wystąpi intensywny deszcz. Nadejdzie także okres sporego ochłodzenia. Najchłodniej będzie na północy – lokalnie tylko 18 st. C. IMGW ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody, szczególnie w miastach oraz zlewniach górskich. Możliwe są lokalne podtopienia i krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.

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