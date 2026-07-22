Sondaż. Prawie połowa Polaków chce dymisji minister, krytyczna zwłaszcza jedna grupa

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda traci poparcie w sondażach. Z najnowszego badania SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że 49,4 proc. ankietowanych uważa, iż powinna podać się do dymisji. Przeciwnego zdania jest zaledwie 18,9 proc. respondentów. 23,1 proc. wybiera odpowiedź „trudno powiedzieć", a 8,6 proc. przyznaje, że nie zna sytuacji.

Zły sondaż dla Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Co stoi za krytyką minister zdrowia

Pytanie dla ankietowanych brzmiało: „W ostatnim czasie media ujawniły wiele nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało zapowiedzią szeroko zakrojonych reform. Jakie powinny być dalsze losy minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy?". Krytyka wobec szefowej MZ nasiliła się po ujawnieniu przez portal Zero sprawy Warszawskiego Szpitala Południowego. NIK opublikowała raporty z kontroli szpitali, a minister zdrowia przedstawiła rozwiązania mające zażegnać kryzys.

Można było się spodziewać jednak, że to nie wystarczy, a afera odbije się na notowaniach rządu, a przede wszystkim właśnie ministry, która jest twarzą służby zdrowia.

Kto chce dymisji minister zdrowia?

Najwięcej zwolenników dymisji jest wśród osób w wieku 25–34 lat – odejścia minister chce aż 59,1 proc. badanych z tej grupy. Najniższy, ale wciąż wysoki wynik odnotowano wśród osób po 50. roku życia – tam również 45,6 proc. oczekuje rezygnacji Sobierańskiej-Grendy.

Dymisji minister chce 51,1 proc. mężczyzn i 48 proc. kobiet. Pozostawienie jej na stanowisku popiera 24,9 proc. mężczyzn oraz 13,2 proc. kobiet. Z kolei odpowiedź „trudno powiedzieć" częściej wskazują kobiety – 26,8 proc. wobec 19,1 proc. mężczyzn.

Nieco ponad połowa respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim i wyższym opowiada się za dymisją.

Największe poparcie dla dymisji odnotowano wśród osób zarabiających od 5001 do 7000 zł netto miesięcznie – odejścia minister zdrowia chce 56,6 proc. badanych. Najniższy wynik, 46,5 proc., przypada na grupę z dochodem 3001–5000 zł. Wśród zarabiających do 3000 zł za dymisją jest 46,6 proc., a powyżej 7000 zł – 48,2 proc. W każdym przedziale dochodowym zwolennicy dymisji stanowią największą grupę.

Sondaż przeprowadzono 14 i 15 lipca przez SW Research dla „DGP" na próbie 804 dorosłych Polaków.

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