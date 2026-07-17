Burza wokół przejęcia TVN. „Brygada z Wiertniczej spakowana?”

W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy sugerujące, że 15 lipca doszło do przejęcia TVN przez amerykańskiego właściciela. Takie informacje opublikowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś oraz Anita Czerwińska.

Posłowie PiS o przejęciu TVN. Podali fake newsa

Michał Woś zamieścił na Facebooku grafikę przedstawiającą logo TVN, adres siedziby stacji przy ul. Wiertniczej 166 oraz tablice z napisem „EXIT”. Na grafice znalazł się także napis: „Dziś wielkie przejęcie TVN przez Amerykanów!” oraz pytanie: „Brygada z Wiertniczej spakowana?”.

Przekaz sugerował, że właśnie doszło do zmiany właściciela stacji, a pracownicy mogą opuszczać siedzibę telewizji. Wpis został następnie udostępniony przez posłankę PiS Anitę Czerwińską, która dopisała: „Wkrótce wielkie wietrzenie w TVN-ie”.

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TVN z nowym właścicielem. Podano konkretne daty

Problem w tym, że wpisy polityków PiS nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Od 2015 roku właścicielem stacji są koncerny z USA. Nie doszło więc do sytuacji, w której telewizja dopiero teraz trafiła „w amerykańskie ręce”.

Pod koniec lutego 2026 roku firmy ogłosiły porozumienie dotyczące przejęcia WBD, którego wartość oszacowano na około 110 mld dolarów. W kwietniu zgodę na transakcję wyrazili akcjonariusze Warner Bros. Discovery.

Nie oznacza to jednak zakończenia procesu. Fuzja wciąż oczekuje na wymagane zgody regulatorów oraz zakończenie postępowań sądowych. Same spółki zakładają, że finalizacja nastąpi dopiero w trzecim kwartale 2026 roku.

Jedną z kluczowych decyzji musi jeszcze podjąć Komisja Europejska. Paramount Skydance przedstawił propozycje środków mających rozwiać zastrzeżenia dotyczące konkurencji, a termin wydania wstępnej decyzji został wyznaczony na 22 lipca.

Sprawę analizuje również brytyjski urząd antymonopolowy CMA. Tam postępowanie potrwa co najmniej do początku sierpnia. Brytyjski regulator bada nie tylko wpływ fuzji na konkurencję, ale także na pluralizm mediów, rynek platform streamingowych oraz ofertę programową dla najmłodszych widzów.

Przejęcie TVN. Amerykańskie stany składają pozew

Proces komplikują także pozwy złożone w Stanach Zjednoczonych. Kalifornia i jedenaście innych stanów domagają się zablokowania przejęcia, argumentując, że połączenie może ograniczyć konkurencję i negatywnie wpłynąć zarówno na konsumentów, jak i pracowników branży medialnej. Osobny pozew przeciwko transakcji wniosła również organizacja Writers Guild of America.

Choć amerykański Departament Sprawiedliwości zakończył własne postępowanie bez próby zablokowania fuzji, nie zamyka to możliwości prowadzenia odrębnych działań przez poszczególne stany.

Paramount Skydance zapowiadał, że nie sfinalizuje transakcji przed 22 lipca. Nie jest to jednak data przejęcia, lecz najwcześniejszy możliwy termin zamknięcia procesu. Biorąc pod uwagę trwające postępowania regulacyjne i sądowe, bardziej prawdopodobne jest, że cała operacja zakończy się dopiero w sierpniu lub we wrześniu.

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