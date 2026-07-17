Największy koszmar polskich uczelni? Nie chodzi o pieniądze ani AI

Kiedy rozmawiamy o cyfryzacji szkolnictwa wyższego, najczęściej pojawiają się tematy sztucznej inteligencji, e-dyplomów, cyberbezpieczeństwa czy elektronicznego obiegu dokumentów. Rzadziej mówi się o procesie, z którym każdego semestru mierzy się praktycznie każda uczelnia. A to właśnie on w największym stopniu wpływa na codzienne funkcjonowanie studentów, wykładowców i administracji.

Planowanie zajęć