Największy koszmar polskich uczelni? Nie chodzi o pieniądze ani AI

Nie awaria systemu, nie cyberatak i nie brak wykładowców. Czasem wystarczy zmiana jednej sali albo nieobecność jednego prowadzącego, aby trzeba było przebudować harmonogram dla setek studentów. To właśnie planowanie zajęć okazuje się jednym z najbardziej złożonych procesów na współczesnej uczelni.
Kiedy rozmawiamy o cyfryzacji szkolnictwa wyższego, najczęściej pojawiają się tematy sztucznej inteligencji, e-dyplomów, cyberbezpieczeństwa czy elektronicznego obiegu dokumentów. Rzadziej mówi się o procesie, z którym każdego semestru mierzy się praktycznie każda uczelnia. A to właśnie on w największym stopniu wpływa na codzienne funkcjonowanie studentów, wykładowców i administracji.
Planowanie zajęć
Źródło: Wprost
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