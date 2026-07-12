O. Rydzyk bez ogródek na pielgrzymce Radia Maryja. Dostało się nawet prawicowym mediom

O. Tadeusz Rydzyk zabrał głos pierwszego dnia 35. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę i nie unikał mocnych ocen. W swoim wystąpieniu ostro skrytykował część polskich parlamentarzystów.

"Nieraz patrzę na niektóre twarze w Sejmie to jakbym żulików jakichś widział, no naprawdę. Nie mówię to przeciwko człowiekowi, tylko: człowieku, czyń dobrze" – powiedział ze szczytu klasztoru paulinów do pielgrzymów zgromadzonych po wieczornej mszy inaugurującej dwudniowe spotkanie.

Po chwili wrócił do tego samego wątku jeszcze mocniej.

"Jak widzę tych ludzi mówiących, to mówię: żuliki nie z tej Ziemi (...) w krawatach eleganckich mówią, w koszulach" – stwierdził.

O. Rydzyk przejechał się po krytykach Kościoła i księży

Redemptorysta mówił również o kłamstwie w życiu publicznym. Przekonywał, że "dwa totalitaryzmy ubiegłego wieku: hitlerowski, niemiecki i komunistyczny, radziecki zaczynały od kłamstwa".

W ostrych słowach odniósł się też do krytyki Kościoła i duchownych.

"Odbierasz dobre imię, atakujesz. Jak oni atakowali Kościół, księży. Jak robili z nich pedofilów i nie wiadomo jakich przestępców. A teraz co robią w Polsce? Grzech może się wszędzie zdarzyć, niepokalana była tylko Maryja. Ale robić z księży przestępców? Co by było w Polsce, gdyby nie księża? Nie dajcie się zwieść tym kłamstwom. Kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha" – mówił Rydzyk.

Dostało się nawet prawicowym mediom

Założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam odniósł się również do innych mediów prawicowych. Choć przyznał, że dobrze, iż istnieją, zaznaczył, że nie zgadza się z częścią ich działań.

"Dobrze, że są, choć ja się z nimi nie zgadzam. Bo np. one mają reklamy antyrodzinne, biorą za to pieniądze. A nasze dzieła to wy utrzymujecie" – powiedział do pielgrzymów.

Apel o własne kadry i krytyka uczelni

Z relacji RMF24 wynika, że w dalszej części przemówienia o. Rydzyk mówił o potrzebie kształcenia własnych dziennikarzy i skrytykował studia dziennikarskie na części uczelni.

"Macie młodzież, to nie wysyłajcie jej na uniwersytety, te marksistowskie, na dziennikarstwo, bo będą następni kłamcy. Po to została stworzona Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Liczymy na świadomych katolików i odważnych. Takich z wielkimi charakterami, a nie takich, którzy będą ludzi oszukiwać" – zakończył.

Kulminacja pielgrzymki Radia Maryja na Jasnej Górze

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja rozpoczęła się w sobotę w Częstochowie, a jej kulminację zaplanowano na niedzielę. Rano mają odbyć się spotkania Rodziny Radia Maryja, a o godz. 11 uroczystej eucharystii pod szczytem Jasnej Góry ma przewodniczyć metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński. W sobotę, podczas mszy inaugurującej pielgrzymkę, bp Wiesław Szlachetka krytycznie wypowiadał się także o działaniach władz państwowych, m.in. w sprawach in vitro, związków partnerskich i lekcji religii.

Czytaj też:

Fundacja ojca Rydzyka ze stratą ponad 5 mln zł. To nie koniec problemów Czytaj też:

Kapłan, którego nie dało się kupić. „Nie dał się uwieść kasie i władzy”