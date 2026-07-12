Epidemia związków bez nazwy. Psycholog wyjaśnia nowy trend wśród młodych Polaków

Istnieje takie powiedzenie: jaki koń jest, każdy widzi. Niby zrozumiałe, ale nie dzisiaj. Bo mogę widzieć konia, ale jeśli on sam się koniem nie nazwie, to okazuje się, że nim nie jest – ma cztery nogi, grzywę, kopyta, je owies, ale wystarczy, że nie odpowie na pytanie „czy jesteś koniem?”, a cała konstrukcja się rozsypuje. Ta sama logika dotyczy dziś faktów biologicznych i tych z życia codziennego w równym stopniu.

Czym jest situationship?