Epidemia związków bez nazwy. Psycholog wyjaśnia nowy trend wśród młodych Polaków

Śpią razem, spędzają wspólnie weekendy, codziennie piszą do siebie i planują wakacje. Tylko na jedno pytanie nie potrafią odpowiedzieć: „Czy jesteście parą?”. Coraz więcej młodych ludzi wybiera relacje bez nazwy, wierząc, że dają większą wolność. Psychologia pokazuje jednak coś zupełnie odwrotnego.
Istnieje takie powiedzenie: jaki koń jest, każdy widzi. Niby zrozumiałe, ale nie dzisiaj. Bo mogę widzieć konia, ale jeśli on sam się koniem nie nazwie, to okazuje się, że nim nie jest – ma cztery nogi, grzywę, kopyta, je owies, ale wystarczy, że nie odpowie na pytanie „czy jesteś koniem?”, a cała konstrukcja się rozsypuje. Ta sama logika dotyczy dziś faktów biologicznych i tych z życia codziennego w równym stopniu.
Czym jest situationship?
Źródło: Wprost
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