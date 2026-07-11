Fundacja ojca Rydzyka ze stratą ponad 5 mln zł. To nie koniec problemów

Fundacja Lux Veritatis, związana z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, zamknęła 2025 rok z wyraźnym pogorszeniem wyników finansowych. Ze sprawozdania złożonego przez fundację wynika, że organizacja zamiast zysku odnotowała ponad 5 mln zł straty. Na wyniki wpłynęły zarówno niższe przychody, jak i rosnące koszty działalności, a także mniej wpłat od widzów i słuchaczy TV Trwam i Radia Maryja.

Fundacja ojca Rydzyka ze stratą ponad 5 mln zł

Jak wynika ze sprawozdania, na które powołują się Wirtualne Media, strata netto Lux Veritatis za 2025 rok wyniosła 5,05 mln zł. To wyraźny zwrot po 2024 roku, kiedy fundacja wyszła na plus i zanotowała zysk przekraczający 3,67 mln zł.

Łączne przychody organizacji sięgnęły 48,68 mln zł, czyli były o 5,7 proc. niższe niż rok wcześniej. To pokazuje, że po krótkiej poprawie sytuacja finansowa fundacji znów się pogorszyła.

Mniej wpłat na TV Trwam i Radio Maryja

Jednym z najważniejszych źródeł utrzymania fundacji pozostają darowizny od odbiorców Telewizji Trwam i Radia Maryja. W 2025 roku wpłaty od darczyńców wyniosły 39 mln 83 tys. zł. To o 1 mln 497 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Spadek dotyczył też przychodów z działalności gospodarczej. Wzrost pojawił się właściwie tylko w sprzedaży książek, płyt DVD i CD oraz podobnych materiałów. W tej kategorii fundacja uzyskała 249 587 zł, czyli o 72 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Jednocześnie rosły wydatki. Koszty operacyjne fundacji wzrosły w 2025 roku do 50,86 mln zł, czyli o 3 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Najmocniej widać to przy wynagrodzeniach. Na pensje dla 101 pracowników przeznaczono 11,61 mln zł, co oznacza wzrost o 1,89 mln zł. Wyższe były też wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które sięgnęły 2,22 mln zł. Wzrosły również pozostałe koszty działalności.

Kontrola NIK obnażyła wiele nieprawidłowości w Lux Veritatis

Mimo straty fundacja Tadeusza Rydzyka nadal dysponuje dużym zapleczem finansowym. Kapitały własne Lux Veritatis na koniec 2025 roku wynosiły 145,95 mln zł, a zarząd zdecydował o pokryciu straty z oszczędności.

Na sytuację organizacji cień rzucają też ustalenia po kontroli NIK. Zastrzeżenia dotyczyły wydatków o łącznej wartości ponad 849 tys. zł, związanych m.in. z umowami wieloletnimi i wsparciem z Funduszu Sprawiedliwości. W sprawozdaniu wskazano również możliwość obowiązku zwrotu części otrzymanych środków. Zarząd fundacji nie zgadza się jednak z tymi ustaleniami i złożył wyjaśnienia.

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