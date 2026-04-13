Zwrot akcji w sprawie kary dla TVP. Chodzi o głośny reportaż o Rydzyku

Jak przekazał serwis bankier.pl, powołując się na informacje ujawnione przez TVP, Sąd Okręgowy w Warszawie 10 kwietnia uchylił karę 145 tys. zł, którą pod koniec kwietnia 2025 roku nałożył na TVP przedstawiciel KRRiT Maciej Świrski.

Zdaniem sądu materiał jest „przejawem dopuszczalnej debaty publicznej i nie narusza przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a konkretnie art. 18 ust. 1 tej ustawy” – podał serwis.

Z relacji TVP wynika także, że „omawiana kara nałożona na Telewizję Polską przez Macieja Świrskiego to kolejna decyzja przewodniczącego KRRiT, którą sąd uznał za bezpodstawną. Podobna sytuacja dotyczy m.in. przekazywania środków z abonamentu na depozyt sądowy – również w tych sprawach sądy konsekwentnie wydają postanowienia o odmowie przyjęcia środków i braku podstaw do składania takich wniosków” .

Rzeczniczka prasowa KRRiT Anna Ostrowska, poinformowała, że KRRiT będzie się ubiegać o pisemne uzasadnienie decyzji sądu i zamierza składać apelację.

Spór wokół reportażu

Przypomnijmy, 13 grudnia 2024 r. na antenie TVP1 ukazał się materiał, w którym Paweł Gregorowicz i Bianka Mikołajewska opisywali kulisy finansowania inwestycji Tadeusza Rydzyka Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, a także okoliczności budowy placówki i towarzyszącym jej niejasności finansowych. Ustalenia dziennikarzy, według informacji TVP, potwierdziła późniejsza kontrola NIK.

Zarzuty Świrskiego

Świrski uzasadniał swoją decyzję licznymi skargami oraz zarzutami, które pojawiły się po publikacji reportażu.

– Wpłynęły do nas skargi ze środowiska Radia Maryja i byłego członka KRRiT pana profesora Kaweckiego. Pokazywały, że mamy do czynienia z łamaniem prawa w postaci oszczerstw i nawoływania do nienawiści na gruncie uprzedzeń do religii. W tym reportażu w całkowicie fałszywy sposób przedstawiono dzieło ojca Tadeusza Rydzyka w postaci Muzeum Pamięć i Tożsamość – mówił wówczas przewodniczący KRRIT, cytowany przez „Gazetę Wyborczą” .

