Ależ wyczyn! Wędkarz pobił rekord. Tyle mierzyła gigantyczna ryba

Joe Bouta – mieszkaniec Benson w hrabstwie Swift – złowił ogromną palię jeziorową (Salvelinus namaycush).

Do zdarzenia doszło w maju tego roku – nad Jeziorem Górnym, które wchodzi w skład Wielkich Jezior Ameryki Północnej.

Oto szczegóły.

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O sprawie napisała redakcja zagranicznego portalu Valley News Live. Palia miała długość aż 45,5 cala (ponad 1,15 metra). Poprzedni wynik, który był nie do pobicia przez dłuższy czas, oscylował wokół 44 cali (bliżej 1,12 metra).

Departament Zasobów Naturalnych stanu Minnesota (DNR) oficjalnie potwierdził już wyczyn wędkarza (tym samym jego imię i nazwisko zapisało się w historii – w kategorii „złap i wypuść”).

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Z zachodniej części przenieśmy się teraz na wschodnią. W innym stanie – Michigan – też padło wiele fascynujących rekordów – w 2025 roku.

Był to łaskawy czas dla wędkarzy – wielu z nich zakończyło sezon z niesamowitymi wyczynami na koncie (potwierdzonymi przez DNR). Oto parę godnych uwagi przykładów:

lipiec – bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region.

wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region.

luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region.

czerwiec – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region.

maj – bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region.

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