Wędkarz z Polski ustanowił nowy rekord. Tyle ważył potężnych rozmiarów okaz

O dokonaniu zapalonego wędkarza z południa Polski poinformowała redakcja „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Grzegorz Robak złowił troć jeziorową (Salmo trutta morpha lacustris) o rzadko spotykanych rozmiarach.
Pasjonat wędkarstwa we wtorek (14 lipca) wybrał się nad Jezioro Tarnobrzeskie. To właśnie z tego zbiornika wodnego wyciągnął potężną rybę.
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Robak przyznał, że ryba „kilkukrotnie wyskakiwała z wody, próbując uwolnić się z haczyka”. – Na szczęście miałem mocniejszy zestaw – wskazał.
Troć umieszczona została na certyfikowanej wadze, która pokazała osiem i pół kilograma. To oznaczać mogło jedno – nowy rekord kraju, oficjalnie potwierdzony.
Rekordy, których nikt nie jest w stanie pobić od dekad
Niemal każdego dnia wędkarze z różnych zakątków świata próbują ustanawiać nowe rekordy. Nie zawsze im się to udaje – szczególnie gdy wybiorą jeden z poniższych gatunków ryb. Oto rekordy, które padły dekady temu, a mimo to wciąż nikomu nie udało się ich pobić.
Instrukcja – od lewej nazwa ryby, waga, dane wędkarza, przybliżona data i miejsce połowu.
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