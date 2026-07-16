Wędkarz z Polski ustanowił nowy rekord. Tyle ważył potężnych rozmiarów okaz

O dokonaniu zapalonego wędkarza z południa Polski poinformowała redakcja „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Grzegorz Robak złowił troć jeziorową (Salmo trutta morpha lacustris) o rzadko spotykanych rozmiarach.

Pasjonat wędkarstwa we wtorek (14 lipca) wybrał się nad Jezioro Tarnobrzeskie. To właśnie z tego zbiornika wodnego wyciągnął potężną rybę.

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Robak przyznał, że ryba „kilkukrotnie wyskakiwała z wody, próbując uwolnić się z haczyka”. – Na szczęście miałem mocniejszy zestaw – wskazał.

Troć umieszczona została na certyfikowanej wadze, która pokazała osiem i pół kilograma. To oznaczać mogło jedno – nowy rekord kraju, oficjalnie potwierdzony.

Rekordy, których nikt nie jest w stanie pobić od dekad

Niemal każdego dnia wędkarze z różnych zakątków świata próbują ustanawiać nowe rekordy. Nie zawsze im się to udaje – szczególnie gdy wybiorą jeden z poniższych gatunków ryb. Oto rekordy, które padły dekady temu, a mimo to wciąż nikomu nie udało się ich pobić.

Instrukcja – od lewej nazwa ryby, waga, dane wędkarza, przybliżona data i miejsce połowu.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir, Adams County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford County.

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