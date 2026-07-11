Ogromny okaz chwycił za haczyk. To już pewne, padł nowy rekord!

Isaac Richert ma zaledwie siedem lat, a już jest znanym lokalnie zapalonym wędkarzem. I to nie byle jakim – od samego początku odznacza go wielki talent.

Młody mieszkaniec Northfield (hrabstwo Scott) wybrał się niedawno z wędką nad rzekę Minnesotę. W pewnym momencie za haczyk chwycił wielki Lepisosteus platostomus. Wędką aż zatrzęsło!

Departament Zasobów Naturalnych potwierdził to oficjalnie. Padł nowy rekord!

Do zdarzenia doszło na początku czerwca tego roku. Siedmiolatek, który nad brzegiem rzeki siedział z ojcem i wujkiem, nie obrał wcale za cel niszczuki krótkonosej. A jednak los chciał, że to właśnie ta ryba – o rozmiarze, który śni się po nocach wielu wędkarzom – pokusiła się na przynętę.



L. platostomus, którego nie bez trudu wyciągnął z wody (z małą pomocą dorosłych), miał długość 30,5 cala (a więc blisko 77,5 centymetra)!

Te rekordy chyba nigdy nie zostaną pobite

Przy okazji rekordu, który ustanowił Richert, warto wspomnieć o innych – równie imponujących osiągnięciach wędkarzy. Niektóre dotyczą lat zamierzchłych, a mimo to żadnemu wędkarzowi nie udało się ich przebić.

Instrukcja – od lewej nazwa: ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu:

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir, Adams County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford County.

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