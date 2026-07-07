Złowiła potężnego pstrąga. Miał długość większą niż ludzka noga

Caroline Langdale – pasjonatka wędkarstwa z Idaho – złowiła w South Fork Snake River potężnego Salmo trutta (to okaz z rodziny łososiowatych – Salmonidae).

Jaką miał długość?

Padł nowy rekord. Pstrąg miał długość ludzkiej ręki!

Wędkarka nad zbiornik wodny w amerykańskim stanie Idaho wybrała się pod koniec maja tego roku. Zanim wyciągnęła rybę z rzeki, holowała ją (faza, która zaczyna się od zacięcia, a kończy na lądowaniu) przez około 10 minut.

Ile miał okaz, który złowiony został przez Langdale? 30,5 cala, co daje około 77,5 centymetra – przekazał portal w poniedziałek (6 lipca). W stanie Idaho padł oficjalnie nowy rekord!

Z danych Idaho Fish and Game, które przytoczone zostały przez Bro Bible, wynika, iż w ciągu ostatnich 40 lat tylko 0,007 proc. S. trutta miało długość przekraczającą 30 cali.

Oto rekordy, których nikt nie może pobić od lat

Niewielu wie, ale w historii wędkarstwa padły rekordy, których nikt nie jest w stanie pobić od wielu dekad. Oto kilka przykładów.

Instrukcja – od lewej nazwa ryby, waga, imię i nazwisko wędkarza, data i miejsce połowu.

Bullhead – sumik czarny (Ameiurus melas) – 4 lb 10 oz (2,10 kg) – Ian Radler (Palmerton) – 2011 – Beltzville Lake, Carbon County.

Channel catfish – sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth III (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.

Flathead catfish – sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard A. Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Freshwater drum (Aplodinotus grunniens) – 19 lb 14 oz (9,02 kg) – Tim Rogers (Finleyville) – 1994 – Monongahela River, Washington County.

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