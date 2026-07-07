Złowiła potężnego pstrąga. Miał długość większą niż ludzka noga

Caroline Langdale – pasjonatka wędkarstwa z Idaho – złowiła w South Fork Snake River potężnego Salmo trutta (to okaz z rodziny łososiowatych – Salmonidae).
Jaką miał długość?
Padł nowy rekord. Pstrąg miał długość ludzkiej ręki!
Wędkarka nad zbiornik wodny w amerykańskim stanie Idaho wybrała się pod koniec maja tego roku. Zanim wyciągnęła rybę z rzeki, holowała ją (faza, która zaczyna się od zacięcia, a kończy na lądowaniu) przez około 10 minut.
Ile miał okaz, który złowiony został przez Langdale? 30,5 cala, co daje około 77,5 centymetra – przekazał portal w poniedziałek (6 lipca). W stanie Idaho padł oficjalnie nowy rekord!
Z danych Idaho Fish and Game, które przytoczone zostały przez Bro Bible, wynika, iż w ciągu ostatnich 40 lat tylko 0,007 proc. S. trutta miało długość przekraczającą 30 cali.
Oto rekordy, których nikt nie może pobić od lat
Niewielu wie, ale w historii wędkarstwa padły rekordy, których nikt nie jest w stanie pobić od wielu dekad. Oto kilka przykładów.
Instrukcja – od lewej nazwa ryby, waga, imię i nazwisko wędkarza, data i miejsce połowu.
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