Wędkarz ustanowił nowy rekord. Tyle ważyła ryba

Chris Mulcahey – mieszkaniec Waterville (w hrabstwie Kennebec) – wybrał się nad jezioro Big Stone. Relaksował się z wędką w ręku, nie marząc przy tym nawet o ustanowieniu nowego rekordu. I chociaż nie nastawiał się na wielkie emocje, to jednak los chciał inaczej – w pewnym momencie za przynętę na haczyku chwycił istny gigant.
Był to, jak się później okazało, gigantyczny bass niebieski (Lepomis macrochirus).
Padł nowy rekord. W środowisku wędkarskim huczy!
Pasjonat wędkarstwa złowił bassa w maju tego roku. Dopiero teraz jednak – ponad miesiąc później – Departament Rybołówstwa i Łowiectwa stanu Maine potwierdził oficjalnie, że okaz był rekordowy (cięższy od poprzedniego o prawie trzy uncje).
Ile ważył? Dokładnie dwa funty (czyli około 910 gramów). Wiadomo także, że miał 11,75 cala długości (a więc mniej więcej 29,8 centymetra) – podała redakcja zagranicznego portalu Valley News Live.
Oto rekordy, których wędkarze nie mogą pobić od dekad
Niedawno AOL (America Online) publikował listę rekordów „nie do pobicia”. Wędkarze z całych sił próbują, a i tak nie są w stanie złowił większych ryb.
Oto kilka z nich (instrukcja – od lewej nazwa ryby, potem jej waga, osoba, która wyciągnęła okaz z wody, data połowu i miejsce):
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