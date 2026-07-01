Wędkarz ustanowił nowy rekord. Tyle ważyła ryba

Chris Mulcahey – mieszkaniec Waterville (w hrabstwie Kennebec) – wybrał się nad jezioro Big Stone. Relaksował się z wędką w ręku, nie marząc przy tym nawet o ustanowieniu nowego rekordu. I chociaż nie nastawiał się na wielkie emocje, to jednak los chciał inaczej – w pewnym momencie za przynętę na haczyku chwycił istny gigant.

Był to, jak się później okazało, gigantyczny bass niebieski (Lepomis macrochirus).

Padł nowy rekord. W środowisku wędkarskim huczy!

Pasjonat wędkarstwa złowił bassa w maju tego roku. Dopiero teraz jednak – ponad miesiąc później – Departament Rybołówstwa i Łowiectwa stanu Maine potwierdził oficjalnie, że okaz był rekordowy (cięższy od poprzedniego o prawie trzy uncje).

Ile ważył? Dokładnie dwa funty (czyli około 910 gramów). Wiadomo także, że miał 11,75 cala długości (a więc mniej więcej 29,8 centymetra) – podała redakcja zagranicznego portalu Valley News Live.

Oto rekordy, których wędkarze nie mogą pobić od dekad

Niedawno AOL (America Online) publikował listę rekordów „nie do pobicia”. Wędkarze z całych sił próbują, a i tak nie są w stanie złowił większych ryb.

Oto kilka z nich (instrukcja – od lewej nazwa ryby, potem jej waga, osoba, która wyciągnęła okaz z wody, data połowu i miejsce):

Largemouth bass – okoń wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (Waynesboro) – 1983 – Birch Run Reservoir, Adams County.

Rock bass – czarniak skalny (Ambloplites rupestris) – 3 lb 2 oz (1,42 kg) – David L. Weber (Lake City) – 1971 – Elk Creek, Erie County.

Smallmouth bass – okoń małogębowy (Micropterus dolomieu) – 8 lb 8 oz (3,86 kg) – Robert T. Steelman (Havertown) – 1997 – Scotts Run Lake, Berks County.

Striped bass (inland) – bass pasiasty (Morone saxatilis) – 53 lb 12 oz (24,38 kg) – Robert Price (Huntingdon) – 1994 – Raystown Lake.

Striped bass (marine) – bass pasiasty (Morone saxatilis) – 53 lb 13 oz (24,41 kg) – Donald J. Clark (Boothwyn) – 1989 – Delaware River, Delaware County.

White bass – bass biały (Morone chrysops) – 4 lb (1,81 kg) – Robert H. Hornstrom (Meadville) – 2002 – Conneaut Lake, Crawford County.

Bluegill – samogłów błękitny (Lepomis macrochirus) – 2 lb 9 oz (1,16 kg) – Tom Twincheck (Blairsville) – 1983 – Keystone Lake, Armstrong County.

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