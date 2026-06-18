Złowił rybę, myślał, że to „okaz jak każdy inny”. Wędkarz bardzo się pomylił

Ma jedynie 14 lat, a zdążył zaskoczyć już każdego, kto zainteresowany jest newsami ze świata wędkarskiego. Memphis Nelson – bo o nim mowa – pobił rekord, łowiąc gigantyczną rybę Moxostoma carinatum (z rodziny Catostomidae). Jej anielska nazwa to „river redhorse” – po polsku brak jest oficjalnego tłumaczenia.
O wyczynie młodzieńca napisał kilka dni temu zagraniczny portal America Online. M. carinatum złowiona została nad rzekę Gasconade.
Padł nowy rekord! Tyle ważył okaz
Młodzieniec w połowie maja tego roku wybrał się nad wodę w hrabstwie Laclede (w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych). Sądził, że nieco zrelaksuje się nad wodą z towarzyszami, ale stało się inaczej – dzień zakończył w euforycznym stanie, nie mogąc zasnąć.
Nic dziwnego – przynętę, która zwisała z jego haczyka, chwycił okaz o wadze 10 funtów i trzech uncji (ważył ponad cztery i pół kilograma).
„Urzędnicy ds. ochrony przyrody zweryfikowali później połów na certyfikowanej wadze w Camdenton” – podał portal AOL. Nie trzeba było długo czekać na werdykt Departamentu Ochrony Środowiska stanu Missouri – klepnięcie rekordu przez urzędników było jedynie formalnością.
Nie tylko w Missouri takie talenty. Oto rekordy, które w 2025 r. padły w stanie Michigan
W USA jest wiele talentów wędkarskich. W ubiegłym roku padał rekord za rekordem - listę publikował jakiś czas temu DNR. Oto kilka z nich:
Wędkarz z Polski złowił ogromną rybę. „Serce waliło mi jak młot!”
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