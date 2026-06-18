Złowił rybę, myślał, że to „okaz jak każdy inny”. Wędkarz bardzo się pomylił

Ma jedynie 14 lat, a zdążył zaskoczyć już każdego, kto zainteresowany jest newsami ze świata wędkarskiego. Memphis Nelson – bo o nim mowa – pobił rekord, łowiąc gigantyczną rybę Moxostoma carinatum (z rodziny Catostomidae). Jej anielska nazwa to „river redhorse” – po polsku brak jest oficjalnego tłumaczenia.

O wyczynie młodzieńca napisał kilka dni temu zagraniczny portal America Online. M. carinatum złowiona została nad rzekę Gasconade.

Padł nowy rekord! Tyle ważył okaz

Młodzieniec w połowie maja tego roku wybrał się nad wodę w hrabstwie Laclede (w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych). Sądził, że nieco zrelaksuje się nad wodą z towarzyszami, ale stało się inaczej – dzień zakończył w euforycznym stanie, nie mogąc zasnąć.

Nic dziwnego – przynętę, która zwisała z jego haczyka, chwycił okaz o wadze 10 funtów i trzech uncji (ważył ponad cztery i pół kilograma).

„Urzędnicy ds. ochrony przyrody zweryfikowali później połów na certyfikowanej wadze w Camdenton” – podał portal AOL. Nie trzeba było długo czekać na werdykt Departamentu Ochrony Środowiska stanu Missouri – klepnięcie rekordu przez urzędników było jedynie formalnością.

Nie tylko w Missouri takie talenty. Oto rekordy, które w 2025 r. padły w stanie Michigan

W USA jest wiele talentów wędkarskich. W ubiegłym roku padał rekord za rekordem - listę publikował jakiś czas temu DNR. Oto kilka z nich:

luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region Michigan.

czerwiec- karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region Michigan.

czerwiec – bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region Michigan.

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