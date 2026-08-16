Postaw je w domu. Te rośliny mają przyciągać pieniądze

Rośliny doniczkowe mogą ożywić mieszkanie i poprawić jego wygląd. Feng shui przypisuje niektórym z nich dodatkowe znaczenie – mają wspierać przepływ dobrej energii oraz sprzyjać pomyślności finansowej. Nie ma na to naukowych dowodów, ale związana z nimi symbolika pozostaje popularna.

Cztery rośliny kojarzone z dobrobytem

Jedną z najbardziej znanych jest grubosz jajowaty, nazywany drzewkiem szczęścia. Jego okrągłe, mięsiste liście przypominają monety, dlatego roślina symbolizuje stopniowe pomnażanie majątku. Grubosz potrzebuje dużo światła, a jako sukulent powinien być podlewany oszczędnie.

Kolejna propozycja to dracena Sandera, sprzedawana jako Lucky Bamboo. Choć nie jest prawdziwym bambusem, według feng shui oznacza pomyślność i odporność. Trzy łodygi mają symbolizować szczęście, pięć – bogactwo, a osiem – dobrobyt. Roślina może rosnąć w ziemi lub wodzie i najlepiej czuje się w jasnym miejscu bez bezpośredniego słońca.

Z finansami kojarzona jest również pachira wodna, zwana drzewem pieniędzy. Jej zapleciony pień ma symbolicznie zatrzymywać bogactwo. Pachira potrzebuje rozproszonego światła i przepuszczalnego podłoża. Nie należy pozostawiać jej korzeni w stojącej wodzie.

Listę zamyka skrzydłokwiat, który ma symbolizować spokój, harmonię i pomyślny rozwój. Lubi jasne, ale nienasłonecznione stanowiska oraz umiarkowanie wilgotne podłoże. Należy jednak trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt, ponieważ jest rośliną trującą.

Według feng shui rośliny sprzyjające dobrobytowi najlepiej ustawić w południowo-wschodniej części mieszkania, gabinecie albo w pobliżu biurka. Przede wszystkim powinny jednak mieć warunki odpowiednie dla danego gatunku.

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