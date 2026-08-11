Rekordowa ryba w maleńkim jeziorze. Wędkarz nie dowierzał

Wade Jensen wybrał się razem z rodzicami – Chandrą i Hayesem – nad jezioro Fishpole (hrabstwo Custe). Mieszkaniec Moore w stanie Idaho miał jeden cel – chciał złowić rekordowego lipienia polarnego (rybę słodkowodną z rodziny Salmonidae).
Tak też się stało – „krążył” nad brzegiem z wędką, aż w końcu natrafił na ogromną łososiowatą zrelacjonowała redakcja Wired2Fish.
Szczęście dopisało wędkarzowi
Zagraniczny portal, który rozmawiał z rekordzistą, szczegółowo opisał zmagania W. Jensena: „Zobaczył trzy duże lipienie pływające blisko brzegu. Następnie wykonał rzut nimfą [sztuczną przynętą – red.] przed jednym z nich. Skierował ją w stronę okazu i zaczął szybko zwijać, licząc, że ryba zacznie brać. Zadziałało! Okaz chwycił przynętę, a po udanej walce trafiła na podbierak”.
Jensen wyciągnął zaraz linijkę z plecaka, by zmierzyć Lipienia – okazało się, że ma on 16,7 cala, czyli blisko 42,5 centymetra.
Taka długość wystarczyła, by potwierdzić oficjalnie ustanowienie nowego rekordu Idaho.
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A poniżej rekordy, które ustanowione zostały dawno temu, a jednak nikt nie jest w stanie ich przebić.
Instrukcja – nazwa ryby, waga i wędkarz, rok i miejsce:
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