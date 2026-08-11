Rekordowa ryba w maleńkim jeziorze. Wędkarz nie dowierzał

Wade Jensen wybrał się razem z rodzicami – Chandrą i Hayesem – nad jezioro Fishpole (hrabstwo Custe). Mieszkaniec Moore w stanie Idaho miał jeden cel – chciał złowić rekordowego lipienia polarnego (rybę słodkowodną z rodziny Salmonidae).

Tak też się stało – „krążył” nad brzegiem z wędką, aż w końcu natrafił na ogromną łososiowatą zrelacjonowała redakcja Wired2Fish.

Szczęście dopisało wędkarzowi

Zagraniczny portal, który rozmawiał z rekordzistą, szczegółowo opisał zmagania W. Jensena: „Zobaczył trzy duże lipienie pływające blisko brzegu. Następnie wykonał rzut nimfą [sztuczną przynętą – red.] przed jednym z nich. Skierował ją w stronę okazu i zaczął szybko zwijać, licząc, że ryba zacznie brać. Zadziałało! Okaz chwycił przynętę, a po udanej walce trafiła na podbierak”.

Jensen wyciągnął zaraz linijkę z plecaka, by zmierzyć Lipienia – okazało się, że ma on 16,7 cala, czyli blisko 42,5 centymetra.

Taka długość wystarczyła, by potwierdzić oficjalnie ustanowienie nowego rekordu Idaho.

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A poniżej rekordy, które ustanowione zostały dawno temu, a jednak nikt nie jest w stanie ich przebić.

Instrukcja – nazwa ryby, waga i wędkarz, rok i miejsce:

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.



Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.

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