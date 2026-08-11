Prezes SN z kontrą po słowach Żurka. „Nie raczy nawet się przywitać”

W najnowszym wywiadzie Waldemara Żurka jednym z wątków był temat dotyczący Sądu Najwyższego i pierwszego prezesa instytucji. – Od momentu, kiedy sędzia Kapiński stanął przed neo-KRS do konkursu na stanowisko w Sądzie Najwyższym nie po to, by utrudnić przejmowanie SN przez panujący wówczas reżim, ale by dostać awans, stał się dla mnie postacią tragiczną. Może kiedyś dosięgnie go refleksja na temat swojego postępowania – powiedział szef resortu sprawiedliwości w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Waldemar Żurek ostro o Zbigniewie Kapińskim. Tak zareagował

O komentarz w sprawie został poproszony Zbigniew Kapiński na antenie TOK FM. – Co mam na ten temat powiedzieć, pani redaktor? – odpowiedział pytaniem. Prowadząca rozmowę stwierdziła, że jej rozmówca „nie zrobił zbyt wiele, żeby dążyć do jakiegokolwiek kompromisu”, który doprowadziłby do normalizacji sytuacji w sądownictwie.

– Prezydent Karol Nawrocki pana wskazał jako prezesa SN. Wydawałoby się, że mógłby pan być inicjatorem jakichś rozmów, czy okrągłego stołu, żeby dojść do względnego porozumienia, ponieważ wciąż w sądownictwie panuje chaos, wytworzony przez PiS – stwierdziła Dominika Wielowieyska.

Prezes SN reaguje na słowa Waldemara Żurka. „To jest przykre”

W dalszej części rozmowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego pytał, jakie jest pole do kompromisu z Waldemarem Żurkiem. – Zwołałem pierwsze posiedzenie KRS-u jako pierwszy prezes SN, nie jako neosędzia, były sędzia, itd. I on (Waldemar Żurek – red.) już na tym posiedzeniu mnie zaatakował. I na każdym w zasadzie mnie atakuje, mając przecież świadomość tego, że KRS została wybrana w identyczny sposób jak dwie poprzednie, w zakresie przepisów prawa – mówił Kapiński.

– I w związku z tym, jeżeli minister w taki sposób – można powiedzieć – prowadzi dialog, czyli tego dialogu nie ma, bo on nie raczy nawet się przywitać. Już o tym mówiłem. To jest w ogóle przykre, bo nie na tym etapie zachowania kultury zostałem wychowany. To z kim mam ten dialog prowadzić? Jestem otwarty na rozmowy, na kompromis, ale to musi być z poszanowaniem porządku prawnego – podsumował wątek.

Czytaj też:

Przełom w Trybunale Konstytucyjnym? Żurek reaguje: Czasem trzeba pozornie przegrać bitwę Czytaj też:

Prezes Izby zakwestionowała bezstronność sędzi SN. Chodzi o sprawę byłego wiceministra