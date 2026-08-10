Prezes Izby zakwestionowała bezstronność sędzi SN. Chodzi o sprawę byłego wiceministra

Znany z afery hejterskiej sędzia Łukasz Piebiak może wkrótce zostać zawieszony w czynnościach służbowych i mieć ograniczone wynagrodzenie. Zanim jednak jego sprawa zostanie rozpoznana, trwa wyłanianie składu sędziowskiego, który podejmie się tego zadania. Był wiceminister sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry odniósł pierwszy mały sukces w tej kwestii.

Sędzia Piebiak chwilowo triumfuje. SN pozytywnie rozpatrzył jego wniosek

Piebiak wnioskował o wyłączenie z orzekania w jego sprawie Barbary Skoczkowskiej, której zarzucił brak bezstronności. Jak stwierdzał „wielokrotnie publicznie, jak i w ramach pełnionego urzędu dawała wyraz swojemu skrajnie negatywnemu stosunkowi wobec przyjętych przez ustawodawcę zmian mających na celu reformę sądownictwa w Polsce”. Przywołał też oświadczenie sędzi Skoczkowskiej z 20 lipca 2021 roku, jako ściśle związane z zagadnieniami jego obecnej sprawy.

„Jestem kojarzony z przeprowadzanymi w latach 2016-2019 zmianami w sądownictwie, kiedy pełniłem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości” – pisał we wniosku. „Sędzia SN Barbara Skoczkowska kontestowała także uprawnienia sędziów powołanych do pełnienia urzędu na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, kwestionując wprost ich status – dodawał”.

Wnioskodawca twierdzi, że sędzia Skoczkowska podważyła tym samym konstytucyjny porządek prawny. „Angażowała się w sposób jaskrawy w polityczny spór istniejący w obrębie wymiaru sprawiedliwości, m.in. podpisując się pod listem z 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przeniesienia sędziów, kolejno poprzez odmowę orzekania z określonymi sędziami” – argumentował. Wniosek ten uwzględniono, a decyzję podjęła prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Maria Szczepaniec.

Sędzia SN odsunięta od sprawy Piebiaka

„Uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziego zachodzi zawsze in concreto, a nie in abstracto. Nie może zatem stanowić jedynie subiektywnego przekonania określonej osoby, lecz winna być konkretna, realna, obiektywna i poddająca się zewnętrznej weryfikacji” – argumentowała.

„Wymóg bezstronności sędziego należy rozumieć zarówno w aspekcie braku przejawów subiektywnej stronniczości sędziego lub jego osobistych uprzedzeń, jak i konieczności obiektywnej bezstronności sądu, który winien dawać wystarczające gwarancje, by wykluczyć wszelkie uprawnione wątpliwości” – tłumaczyła.

Jak dodawała, rozpoznanie sprawy przez Barbarę Skoczkowską „mogłoby budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności w oczach opinii publicznej”. „Nie może pozostawać bowiem obiektywnie bezstronna osoba, która podpisuje apele o niewyznaczanie składów z udziałem innych sędziów z uwagi na ich wybór jako kandydatów do pełnienia urzędu sędziego” – przekonywała.

Sprawa sędziego Piebiaka. Były wiceminister zostanie zawieszony?

O zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie Łukasza Piebiaka 15 czerwca wnioskował sam minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak tłumaczył, powodem podjęcia takich kroków jest nadzwyczajny charakter i ciężar gatunkowy czynów, o których popełnienie podejrzewany jest były wiceminister.

Zdaniem Żurka, dalsze pełnienie obowiązków przez Łukasza Piebiaka bezpośrednio uderza w powagę Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy i godzi w istotne interesy służby. Jak podkreślał, konieczne było jego niezwłoczne odseparowanie od postępowań sądowych i obywateli.

Prokuratura prowadzi dwa niezależne, wielowątkowe postępowania przygotowawcze, a zgromadzony przez nią materiał ma stawiać pod znakiem zapytania postawę etyczną i prawną opisywanego tutaj sędziego.

Czytaj też:

Trwa wybór ławników SN. 9 kandydatów odrzucono, bo zapomnieli dołączyć zdjęcia Czytaj też:

Piebiak odcięty od akt KRS. W piśmie powołuje się na możliwe przestępstwo